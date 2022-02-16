Этот коварный стресс: почему мы заедаем тревогу, и как с этим справиться

Во время очень сильного стресса и чрезвычайных потрясений, которые организм расценивает, как опасность для жизни, потребность в еде уходит на второй план.

Организм, даже если очень голоден, переключается на более важную задачу - "спастись!" Так, солдата перед боем бесполезно уговаривать поесть. В такие моменты полезно пить горячую водичку и давать пищевой покой ЖКТ.

Почему мы переедаем о время стресса

И наоборот, умеренный стресс, не связанный с угрозой для жизни, но длительный, способствует прожорливости.

Заметив, что еда реально успокаивает (организм же помнит, как ему было хорошо после съеденного), мы прибегаем к этому способу снова и снова. И вскоре это входит в навязчивую привычку: даже в случае малейшего стресса мы набрасываемся на еду. Это называется "позитивное закрепление".

То же самое используется при дрессировке животных: выполнил команду - вот тебе. И чем больше человек расфокусирован в своих поступках в состоянии стресса, тем более он склонен воспроизводить эти животные реакции.

Гормоны и переедание

Помимо психических, есть и физические причины, вынуждающие нас переедать или голодать. Одна из главных – это нарушение гормонального баланса.

Во время очень сильного внезапного стресса в кровь сразу выбрасывается большая доза адреналина – он и отбивает аппетит, это фаза "бей или беги", когда в ЖКТ минимальное кровообращение и весь ЖКТ находится в состоянии функционального спазма. Если насильно поесть в это время – пища просто станет комом в спазмированном желудке.



А вот длительный изматывающий стресс заставляет надпочечники повышать выброс другого гормона - кортизола. Чем дольше у нас в крови "фонит" избыток кортизола, тем сильнее желание постоянно что-то жевать.

Скриншот (instagram.com/tiana_fialkova)