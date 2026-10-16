Таро-гороскоп на 16 жовтня: прогнози для Овнів, Водоліїв та інших знаків Зодіаку

Одним знакам астрологи радять діяти сміливіше, іншим - зробити паузу й не поспішати з висновками. Читайте, які карти випали Овнам, Тельцям, Близнюкам та іншим знакам Зодіаку на 16 жовтня.

Овен

Карта Таро: Сімка Кубків

На Овнів чекає день вибору, коли численні ідеї та спокуси можуть відволікати від головного. Не поспішайте хапатися за все одночасно - зосередьтеся на тому, що справді має значення.

Телець

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Тельцям доведеться балансувати між роботою, особистими справами та фінансовими питаннями. Гнучкість допоможе впоратися з несподіваними змінами, але не намагайтеся контролювати абсолютно все.

Близнюки

Карта Таро: Четвірка Мечів, перевернута

Близнюки можуть відчути, що час виходити зі стану застою та повертатися до активних дій. Водночас не варто перевантажувати себе справами: перш ніж братися за нові завдання, переконайтеся, що у вас достатньо сил.

Рак

Карта Таро: Лицар Кубків

Для Раків день може принести романтичний настрій, приємні слова або несподіваний знак уваги. Прислухайтеся до своїх почуттів, але не поспішайте ідеалізувати людину, яку ще недостатньо добре знаєте.

Лев

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Левам варто не зациклюватися на розчаруваннях і помилках минулого. Навіть якщо щось піде не за планом, зверніть увагу на можливості, які залишаються відкритими, і не відмовляйтеся від підтримки близьких.

Діва

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Діви можуть гостріше реагувати на невизначеність і прокручувати в голові тривожні сценарії. Не робіть висновків, поки не матимете достатньо інформації, і дозвольте собі трохи відпочити від постійного аналізу.

Терези

Карта Таро: Король Кубків, перевернутий

Терезам варто уважніше поставитися до власних емоцій і не дозволяти чужому настрою керувати їхніми рішеннями. Відверта розмова допоможе уникнути непорозумінь, особливо якщо хтось намагається приховати справжні почуття за мовчанням або різкими словами.

Скорпіон

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

Для Скорпіонів це символ упевненості, самостійності та задоволення власними досягненнями. День сприятиме турботі про себе, наведенню ладу у фінансах і маленьким радощам, які нагадують про вашу цінність.

Стрілець

Карта Таро: Паж Пентаклів

Стрільцям варто звернути увагу на нові можливості у роботі, навчанні та фінансових справах. Навіть невелика пропозиція або корисна навичка можуть стати першим кроком до перспективного результату, якщо діяти послідовно.

Козоріг

Карта Таро: Дурень

Козорогам карта радить бути відкритими до нового досвіду й не боятися виходити за межі звичного. Спонтанна ідея може подарувати цікаву перспективу, але перед важливим рішенням усе ж варто оцінити можливі наслідки.

Водолій

Карта Таро: Поміркованість

Водоліям варто шукати золоту середину між власними бажаннями та потребами інших людей. Не форсуйте події й дайте ситуаціям розвиватися природно - спокійний підхід допоможе знайти рішення навіть у непростих питаннях.

Риби

Карта Таро: Диявол

Рибам варто звернути увагу на спокуси, надмірні прив'язаності та звички, які заважають рухатися вперед. Не дозволяйте сильним емоціям або миттєвим бажанням керувати вашими рішеннями, особливо у стосунках і фінансових питаннях.