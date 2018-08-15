"Этой жестокости нет места в 21 веке": в Киеве активисты с лисами требовали запретить производство меха (фоторепортаж)

Фото: РБК-Украина/ Виталий Носач

Представители общественных организаций пришли к Минэкологии с конкретной просьбой — стать на сторону неравнодушных украинцев и поддержать запрет пушных ферм в Украине

Активисты эко-кампании "ХутроOFF" организовали очередной митинг с требованием запретить на законодательном уровне производство меха в Украине. В этот раз неравнодушные украинцы собрались 15 августа в Киеве под стенами Министерства экологии и природных ресурсов Украины — одной из профильных структур, от решения которой зависит будущее сотен тысяч диких животных.

Акцию посетили также необычные "митингующие" — лисы, выкупленные на пушной ферме под Винницей. Тысячи их собратьев ежегодно в муках "отдают" свои жизни ради ценного меха. При этом активисты отмечают: "Меховое производство — это жестокость, которую никак нельзя оправдать в 21 веке".

"В Минэкологии пока что отмалчиваются, но мы уверены: они прекрасно знают о проблеме перемещения кровавого бизнеса из стран Европы в Украину"

Митинг поддержали даже лисы. Именно ради защиты таких животных активисты вышли под стены Минэкологии (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

На митинге обращают внимание: в Украине ежегодно забивают в среднем 630 тыс. животных, среди которых лисы, песцы, норки, нутрии.

По словам экоактивистов, ежегодно ферма из 10 тыс. зверьков производит около 300 тыс. кг фекалий. Однако отходы не подлежат какой-то специальной переработке — предприимчивые собственники таких ферм предпочитают вывозить тонны отходов на ближайшие поля. Из-за чего опасными вирусами и бактериями загрязняются водоемы и подземные реки, воздух, происходит эрозия почвы. Не удивительно, что Всемирный банк относит производство меха в топ-5 наиболее опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами.

Координатор кампании по запрету производства меха в Украине "ХутроOFF" Павел Вышебаба уточняет: "Деятельность пушной фермы загрязняет все вокруг в радиусе 10 км".

Поэтому вызванные производством меха экологические проблемы — одна из причин, по которой активисты сегодня выходят под стены Минэкологии с требованием запретить деятельность пушных ферм.

Координатор кампании по запрету производства меха в Украине "ХутроOFF" Павел Вышебаба (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"В вопросе деятельности пушных ферм мы не можем обойтись каким-то ограничением их деятельности, потому что в Украине элементарно отсутствует экоконтроль. Не получится сделать этот бизнес "более экологичным". Кроме того, помимо загрязнения окружающей среды, нас волнуют другие аспекты работы звероферм: отсутствие гуманного отношения к животным и проблемы со здоровьем у людей, которые живут вблизи таких производств. Поэтому мы требуем принять только один действенный сегодня метод, а именно — запрет деятельности пушных ферм, как это происходит в ряде стран Европы", — объясняет позицию активистов Павел Вышебаба.

Так, активисты всеукраиснкой эко-кампании "ХутроOFF" обращают особое внимание на тот факт, что уже около 10 стран Европы, среди которых — Великобритания, Австрия, Нидерланды, Чехия, отказались от производства меха на своих территориях. В ряде других стран (Польша, Латвия) длится процесс законодательного запрета.

Фото: РБК-Украина/ Виталий Носач

Активисты бьют тревогу и объясняют, что уже сегодня жестокий бизнес перемещается из других европейских стран в Украину.

Среди ярких примеров — ферма по разведению норок в селе Сингуры Житомирской области (бизнес открыт голландцами). Жители села жалуются не только на загрязненные поля, но и постоянные мигрени и аллергические реакции у детей. Аналогичный бизнес сейчас пытается открыть инвестор из Дании и построить норковую ферму также в Житомирской области, в селе Квитневое.

"Мы хотим получить в лице Минэкологии союзника по продвижению запрета мехового производства в Украине. Мы хотим также разорвать этот "круг молчания". В Минэкологии пока что отмалчиваются, но мы уверены, что они прекрасно знают об этой проблеме — о перемещении кровавого бизнеса из стран Европы в Украину. Пора уже перестать это замалчивать и стать на сторону общественности. Петицию о запрете производства меха в Украине подписали уже около 5,5 тыс. украинцев, нас поддерживают известные лидеры мнений (Ирена Карпа, Любко Дереш, Саша Кольцова, Христина Соловей и ряд других). И мы хотим, чтобы Минэкологии услышали всех этих людей и ответили: они на стороне общественности или нет", — уточняет один из организаторов митинга Павел Вышебаба.

Вышедшие под стены Минэкологии активисты потребовали, чтобы Минэкологии не только стали на сторону их петиции, но также поддержали продвижение соответствующего законопроекта о запрете деятельности пушных ферм.

"Мы хотим, чтобы Минэкологии включились с нами в работу и поддержали подготовку и представление законопроекта в Верховную Раду", — уточняют в "ХутроOFF".

Член общественной организации "Единая планета" Екатерина Сорока (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"После одной из последних акций к нам обратились народные депутаты, которые помогают нам с подготовкой законопроекта о запрете производства меха в Украине, — рассказывает член общественной организации "Единая планета" Екатерина Сорока. — Пока что мы не можем говорить о деталях. Но уже состоялось несколько встреч. То есть результаты есть. Самое главное — к нашей инициативе присоединяется все больше людей. Мы поняли, что этот вопрос на самом деле беспокоит многих украинцев".

Газовые камеры и электрический ток… Зачем допускать существование такой жестокости?

"Посмотри в глаза своей шубе" — активисты требуют остановить кровавый пушной бизнес (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

И все же активисты уточняют: еще остается немало украинцев, которые попросту не знают, что конкретно происходит на пушных фермах.

"Страны Европы одна за другой отказываются от мехового производства. Это неэкологично, это вредит здоровью людей. В-третьих, этот бизнес крайне неэтичен по отношению к животным. Ведь на этих фермах применяются очень жестокие методы забоя. Так, Министерство аграрной политики сегодня рекомендует три вида забоя пушных животных. Пропускание электрического тока через пасть и анальное отверстие. То есть животное фактически умирает от сердечного приступа. Также удушение в газовой камере и напрямую впрыскивание яда. Это жестокость, которую никак нельзя оправдать в 21 веке.

Тем более, что с развитием технологий люди сегодня могут выбрать более практичные материалы, которые ничем не будут по своим качествам уступать натуральному меху. Есть материалы, которые удерживают тепло при -40. Поэтому зачем допускать существование такой жестокости? В этом нет необходимости", — говорит активистка Екатерина Сорока.

Хаски Каталея знакомится с лисом (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Пришедшая на акцию под стены Минэкологии Аня также соглашается с мнением активистов. К слову, Аня привела с собой своего четверолапого друга — 7-летнюю сибирскую хаски по кличке Каталея.

"Во-первых, я против загрязнения нашей страны, а также абсолютно жестокого способа убийства животных на зверофермах. Сегодня человеку не обязательно кутаться в шкуры, чтобы согреться. Утверждать, что это "красиво" также сложно. Тем более, что мировые бренды одежды постепенно отказываются от натурального меха. Поэтому в 21 веке меховое производство совершенно неоправданно! Это просто баловство", — делится своей точкой зрения Аня.

"Когда человек лично увидит животное, он уже не захочет носить изделия из меха"

Митинг также посетили необычные "активисты" — лисы Ари, Альк и Кристофер (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Пожалуй, главными "героями" митинга за запрет производства меха в Украине стали лисы, пришедшие со своими хозяйками.

Так, на лужайке возле центрального входа Минэкологии все это время мирно играли трое лисят — красная обыкновенная лиса Ари, которой всего четыре месяца, а также годовалые снежные лисы-братья Кристофер и Альк. Всех их выкупили через посредников из пушной фермы под Винницей.

По словам их хозяек, за Ари отдали 6 тыс. грн, Кристофер и Альк обошлись подороже — 8 тыс. грн каждый. Столь высокая цена объясняется наличием посредника. Кроме того, девушки объясняют: эти лисы плохо размножаются, поэтому и ценятся на пушных фермах.

Диана со своим лисом по кличке Кристофер (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

По словам девушек, лисы живут дома на балконах, у каждого есть свой просторный вольер. А ведут себя иногда, как "шкодливые щенята" — любят носиться по квартире и все исследовать.

"Запрета на содержание таких животных в Украине нет. Мы все соблюдаем: у них есть паспорта, они привиты. Условия у каждого также хорошие", — говорит хозяйка Кристофера Диана.

Интересно, что девушки самостоятельно организовывают специальные встречи на природе, во время которых все желающие могут лично познакомиться с лисами, узнать об этих юрких животных чуть больше и самое главное — навсегда отказаться от шуб и лисьих воротников.

Настя с лисичкой Ари (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"Я как-то прочла в одном сообществе зоозащитников фразу — "Посмотри в глаза своей шубе". И эта фраза очень сильно зацепила меня. И мы с подругами, у которых есть лисы, решили организовывать пикники, где люди смогут увидеть этих прекрасных животных вживую. Так они смогут сделать правильные выводы намного быстрее — не использовать мех", — рассказывает хозяйка лисички Ари Настя.

"Когда человек лично увидит животное, погладит его, он уже не захочет носить меховые шубы или другие изделия из меха. Многие приходят к нам с детьми, и это очень хорошо", — добавляет Диана.

Отметим, что по данным Государственной службы статистики, в Украине на пушных фермах ежегодно в среднем убивается 10 тыс. лисиц.

У животных также есть право на жизнь!

Митинг завершился встречей с представителем Минэкологии, которая заверила — Министерство на своем уровне поддерживает активистов, выступающих против пушных ферм в Украине.

Начальник управления охраны биоразнообразия и безопасности Минэкологии Анна Богданович (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"Это действительно актуальная проблема. В лице Минэкологии хочу заметить, что мы поддерживаем вашу инициативу. И на своем уровне мы обеспечим профессиональную поддержку. Конечно, вопрос открытия или закрытия пушных ферм — не наша компетенция. Но загрязнение окружающей среды с их стороны касается нашей сферы, и мы будем поддерживать вас в этом направлении… Мы поддерживаем петицию. Это правильный путь. Это животные, у которых также есть право на жизнь! Поэтому мы готовы поддержать и ваш законопроект, но он должен быть согласован на законодательном уровне", — заверила начальник управления охраны биоразнообразия и безопасности Минэкологии Анна Богданович.

Подписать петицию о запрете производства меха в Украине можно здесь.

Как в Киеве прошел митинг за запрет производства меха в Украине (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Напомним, 3 июня активисты уже выходили с требованием запретить производство меха в Украине. Тогда митинг состоялся под стенами Верховной Рады. Активисты более подробно рассказали, что происходит на пушных фермах в Житомирской области.

Также отметим, что ранее STYLER ездил в Запорожье к экоактивистке Олесе Кулык, которая держит у себя дома около 300 животных!

Как живет активистка и ее питомцы, читайте в материале: "Били об стену, натравливали собак": как волонтер из Запорожья выхаживает диких животных и почему любит их больше людей.

Акция за запрет производства меха в Украине