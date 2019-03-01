Не пустили на экскурсию из-за украинской фамилии: детали скандала в Польше

Коллаж РБК-Украина

Ребенку пришлось доказывать свое гражданство

В Польше 13-летнюю девочку не хотели пускать на экскурсию в Центр ядерных исследований из-за того, что у нее в документах записана украинская фамилия. Об этом сообщает Gazeta.pl.

Инцидент произошел в Шверке, в 30 километрах от Варшавы. В Центр ядерных исследований приехала группа школьников на экскурсию. Когда детей пропускали на территорию объекта, сотрудники Центра внезапно отказались пускать 13-летнюю девочку с украинской фамилией. Она дочь выходцев из Украины, которые уже давно имеют польское гражданство.

Ее при всех назвали по имени и попросили показать документы, которые бы подтверждали, что она гражданка Польши. В качестве объяснения, сотрудники Центра сказали, что ее "имя и фамилия звучат не так, как у большинства поляков".

За девочку вступились педагоги, которые сопровождали группу и показывали школьный билет, в котором указывалось, что она родилась в Польше. Конфликт был исчерпан только тогда, когда мама девочки показала свой паспорт.

В комментарии для прессы представитель Центра ядерных исследований Марек Павловский попытался выкрутиться из неприятной ситуации. Он подтвердил, что инцидент был, но обстоятельства были не совсем такие. Он объяснил, что девочка и ее мама оказались в ситуации, которой не должно было быть и это произошло из-за несовершенства внутренних процедур.

Кроме того, по слова представителя Центра, с мамой и девочкой уже связались и лично извинились за причиненные неудобства.

В Центре пообещали улучшить процедуры пропуска экскурсий, чтобы в будущем таких ситуаций не повторилось.

Напомним, ранее мы писали о том, что студент поехал на экскурсию и трагически погиб.

А также рассказывали о том, как изменились правила вывоза детей за границу.