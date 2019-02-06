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Фатальная халатность: глыба льда убила студента (видео 18+)

STYLERЖизнь    06.02.2019 - 09:47
Фатальная халатность: глыба льда убила студента (видео 18+)
Коллаж: РБК-Украина

Инцидент произошел в Петроградском районе

В Санкт-Петербурге на 23-летнего студента из Узбекистана упала глыба льда и убила его на месте. Об этом сообщают росСМИ.

На видео видно, как на прохожих, которые шли по тротуару внезапно обрушилась глыба льда со снегом. При этом на одного студента пришелся сильный удар, который оказался фатальным. От полученных травм парень скончался на месте.

Видео: facebook.com/78channel

Рядом с погибшим находился его знакомый из Таджикистана. Ему повезло больше, молодой человек остался жив, но его забрали в больницу.

Глава Петроградского района Иван Громов отметил, что ответственность за инцидент лежит на руководителях Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Глыба упала рядом с их учреждением.

"Расстояние от карнизного среза, откуда упала глыба, до места падения — около 10 метров. Там солидный палисадник и забор. Мы посмотрели записи, видимо, глыба, когда оторвалась, еще и отскочила от подоконника или от эркера", - заявили в администрации Петроградского района.

Пользователи сети также бурно отреагировали на смертельный инцидент.

"Мгновение. Сколько можно?! Я после вчерашнего на Невском оправится не могу. Так и вижу мужчину с пробитой головой, а тут на смерть. Соболезную родным. И никто не ответит", - прокомментировала Ольга Матушкина.

"Какой ужас! Сердце плачет за родителей и родных бедного мальчика", - написала Наталия Кирпу.

Фатальная халатность: глыба льда убила студента (видео 18+)

Скриншот с Facebook 

"Да не только Петроградка и Васильевский. Вообще город в полной ж... Дожили, что город герой увяз сейчас в снегу, потом в грязи. Жаль свой город и людей, которым каждый день приходиться справляться с трудностями", - отметила Ольга Волошина.

"Дождались. Какой кошмар. Люди месяц кричат, что в городе не убирают, про Петроградскую везде пишут и что? Чихать хотели", - прокомментировала София Никулина.

Фатальная халатность: глыба льда убила студента (видео 18+)

Скриншот с Facebook 

"У несчастного юноши не было возможности спастись! Да и ни у кого на его месте! Судить всех виновных, снять с должности руководителя районной администрации", - написала Гелена Голованова.

Напомним, что в Полтаве на 6-летнюю девочку упала глыба льда и отправила ее в кому.

Ранее сообщалось, что в центре Полтавы на женщину с ребенком упала глыба льда с крыши.

 

 

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