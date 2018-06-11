"Герои Новороссии": в сети показали странную стычку боевиков в автобусе (видео)

В Кадиевке произошел конфликт между террористами "ЛНР"

В оккупированном террористами "ЛНР" городе Кадиевка Луганской области между боевиками произошел конфликт в автобусе. Соответствующее видео опубликовал журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook.

"Суббота, автобус, город Стаханов (после декоммунизации Кадиевка) (под контролем "ЛНР")" – написал он.

"Из цикла "Герои Новороссии", - отметил блогер.

Как начался конфликт – неизвестно. Между двумя боевиками началась стычка. Один из них кричал, что еще очень молод и едет на войну. Другой требовал у него документы.

"Я могу умереть, мне 18 лет. Пойми, ты жизнь прожил, а мне 18 лет. Я ничего не прожил, и иду воевать. Уважение есть какое-то", - говорит неизвестный в форме без опознавательных знаков.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: "Герои "ЛНР" (facebook.com/den.kazansky)

"Люди там начали кричать, что автобус задерживают, а им нужно ехать", - добавил Казанский в комментариях.

Видео прокомментировали пользователи сети:

"Он вошел в автобус с банкой "ягуара", а человек в форме с алкоголем - это большой залет. Это увольнение со службы".

"Теперь было бы круто, если бы всех участников происшествия удалось идентифицировать".

"Еду на боевые. - Военный билет? - Дома остался". Ну, все правильно, и будет он очередным "ихтамнет". Никого нет".

"А мне его жалко. 18 лет, мозгов нет, попал в болото это".

"Недоразвитые".

"В голову приходит только что-то про жабу и гадюку".

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Скриншот комментариев (facebook.com/den.kazansky)

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