"Герої Новоросії": в мережі показали дивну сутичку бойовиків в автобусі (відео)

У Кадіївці стався конфлікт між терористами "ЛНР"
В окупованому терористами "ЛНР" місті Кадіївка Луганської області між бойовиками стався конфлікт в автобусі. Відповідне відео опублікував журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Суббота, автобус, місто Стаханов (після декомунізації Кадіївка) (під контролем "ЛНР")" - написав він.
"З циклу "Герої Новоросії", - зазначив блогер.
Як почався конфлікт - невідомо. Між двома бойовиками почалася сутичка. Один з них кричав, що ще дуже молодий і їде на війну. Інший вимагав у нього документи.
"Я можу померти, мені 18 років. Зрозумій, ти життя прожив, а мені 18 років. Я нічого не прожив, і йду воювати. Повага є якась", - говорить невідомий у формі без розпізнавальних знаків.
На відео присутня ненормативна лексика.
Відео: "Герої" ЛНР "(facebook.com/den.kazansky)
"Люди там почали кричати, що автобус затримують, а їм потрібно їхати", - додав Казанський в коментарях.
Відео прокоментували користувачі мережі:
"Він увійшов в автобус з банкою "ягуара", а людина в формі з алкоголем - це великий заліт. Це звільнення зі служби".
"Тепер було б круто, якби всіх учасників події вдалося ідентифікувати".
"Їду на бойові. - Військовий квиток? - Вдома залишився". Ну, все правильно, і буде він черговим "ихтамнет". Нікого немає".
"А мені його шкода. 18 років, мізків немає, потрапив в болото це".
"Недорозвинені".
"У голову приходить тільки щось про жабу і гадюку".
Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)
Скріншот коментарів (facebook.com/den.kazansky)
Раніше в мережі показали, як бойовики знищують Донбас.
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