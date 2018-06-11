"Герої Новоросії": в мережі показали дивну сутичку бойовиків в автобусі (відео)

У Кадіївці стався конфлікт між терористами "ЛНР"

В окупованому терористами "ЛНР" місті Кадіївка Луганської області між бойовиками стався конфлікт в автобусі. Відповідне відео опублікував журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Суббота, автобус, місто Стаханов (після декомунізації Кадіївка) (під контролем "ЛНР")" - написав він.

"З циклу "Герої Новоросії", - зазначив блогер.

Як почався конфлікт - невідомо. Між двома бойовиками почалася сутичка. Один з них кричав, що ще дуже молодий і їде на війну. Інший вимагав у нього документи.

"Я можу померти, мені 18 років. Зрозумій, ти життя прожив, а мені 18 років. Я нічого не прожив, і йду воювати. Повага є якась", - говорить невідомий у формі без розпізнавальних знаків.

На відео присутня ненормативна лексика.

Відео: "Герої" ЛНР "(facebook.com/den.kazansky)

"Люди там почали кричати, що автобус затримують, а їм потрібно їхати", - додав Казанський в коментарях.

Відео прокоментували користувачі мережі:

"Він увійшов в автобус з банкою "ягуара", а людина в формі з алкоголем - це великий заліт. Це звільнення зі служби".

"Тепер було б круто, якби всіх учасників події вдалося ідентифікувати".

"Їду на бойові. - Військовий квиток? - Вдома залишився". Ну, все правильно, і буде він черговим "ихтамнет". Нікого немає".

"А мені його шкода. 18 років, мізків немає, потрапив в болото це".

"Недорозвинені".

"У голову приходить тільки щось про жабу і гадюку".

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Скріншот коментарів (facebook.com/den.kazansky)

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