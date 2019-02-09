Гибель младенца в лифте: суд вынес неожиданное решение

Коллаж РБК-Украина

Виновника оставили на свободе

Ранее в Сумах в рамках расследования дела о гибели младенца в лифте в жилом доме было объявлено о подозрении электромонтеру и директору ООО "Горсумилифта". Однако одного из обвиняемых решили оставить на свободе, передает Sumy.Today.

Сумской апелляционный суд рассмотрел жалобу прокурора на решение Ковпаковского райсуда Сум. В конечном итоге электромеханика Сергея Шубенко отправили под ночной домашний арест.

"Адвокат Шубенко попросил приобщить к материалам дела приказы директора "Горсумилифта" от 31 января о переводе Шубенко с должности электромеханика на должность "подсобный рабочий", - говорится в сообщении.

В суде были дедушка и бабушка погибшего двухмесячного ребенка - Александр и Маргарита Чернышовы. Они просили, чтобы Шубенко взяли под стражу, поддерживали прокурора, который ссылался на практику Европейского суда. Ведь по данным следствия, именно электромеханик причастен к гибели ребенка в лифте сумской многоэтажки. Судья решил не менять меру пречения. К слову, о том, чтобы остаться под ночным домашним арестом, просил сам Шубенко.

Напомним, ранее дедушка малыша рассказал о важном нюансе. После того, как лифт запустили в работу, с декабря 2018 года от жильцов дома начали поступать жалобы. В частности на работу лифта жаловался и дедушка погибшего младенца. Однако Департамента инфраструктуры СМР уверял, что все нормально и лифт работает в "обычном режиме".

Как сообщалось ранее, в Киеве в Дарницком районе кабина лифта чуть не убила няню и маленького ребенка, когда они возвращались с прогулки.

Также мы писали о том, что во Львове патрульным полицейским удалось спасти годовалого ребенка, который застрял в лифте.