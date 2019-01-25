Гибель младенца в лифте: дедушка малыша рассказал о важном нюансе

Коллаж РБК-Украина

Проблемы с лифтом, убившим младенца, случались неоднократно

Продолжается следствие по делу о гибели 2,5 месячного младенца в лифте в Сумах. Устанавливаются также и другие лица, действия которых привели к трагедии. Об этом сообщает местное издание "СТС".

Руководителю ООО "Міськсумиліфт" и мастеру-электромонтеру данного общества уже сообщено о подозрении.

Кроме того, также устанавливаются и другие лица, из-за ненадлежащего выполнения обязанностей которых погиб младенец и ежедневно подвергаются опасности жители г. Суммы.

Известно, что 13 января 2019 года в доме по пр-ту М.Лушпы, 39/2 женщина спускалась на лифте на первый этаж, и подъемник резко полетел вниз, а потом долгое время двери были заблокированы. Только чудом женщина не получила повреждений.

Правоохранители провели 14 обысков после которых изъяли необходимую для следствия документацию.

Установлено, что на протяжении 2017-2018 годов выполнено около 200 капитальных ремонтов лифтов и систем диспетчеризации, на которые было выделено более 30 млн грн бюджетных средств.

Лифт в доме, в котором погиб младенец, с июня по декабрь 2017 года был отключен из-за проведения капитального ремонта, на который было выделено 261 тысяча грн.

После того, как лифт запустили в работу, с декабря 2018 года от жильцом дома начали поступать жалобы. В частности на работу лифта жаловался и дедушка погибшего младенца.

После того, как он рассказал о проблемах с лифтом он получил ответ из Департамента инфраструктуры СМР, в котором говорилось, что лифт работает в "обычном режиме".

При этом в начале марта из-за ненадлежащей работы подъемника дедушка пошел на личный прием к директору Департамента, где ему посоветовали "создать домовой комитет для контроля за работой обслуживающей организации".

В конце месяца он снова обратился в Департамент и сообщил, что лифт выходит из строя по три-четыре раза за день. На это он получил ответ, что Департамент усилит контроль за работой электромехаников.

В данный момент правоохранители проверяют действия сотрудников Департамента, которые никак не реагировали на многочисленные обращения касательно работы лифта, что в итоге привело к трагедии.

Также проверяются экспертные учреждения, которые дают разрешения на ввод в эксплуатацию лифтов. Кроме того, особое внимание уделяется возможному присвоению средств, которые были выделены на ремонт подъемников и систем диспетчеризации.

Напомним, что после трагедии с младенцем правоохранители задержали двух человек электромонтера и директора ООО "Міськсумиліфт".

Ранее сообщалось, что в Киеве кабина лифта чуть не убила няню и маленького ребенка.