Гибель Владимира Слабовского: в полиции рассказали обстоятельства трагедии

Владимир Слабовский, украинский патриот, волонтер, помогающий украинской армии с самого начала войны, генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds, разбился на мотоцикле в ДТП в Киевской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 7 апреля, около 15:00 в Обуховском районе возле села Таценки. Тогда в полицию сообщили о гибели мужчины, позже была установлена его личность.

Слабовский погиб во время первого выезда на новом мотоцикле Harley-Davidson, который планировал купить. Он не справился с управлением, зацепился за отбойник, упал, получил сильную травму руки и потерял много крови. Свидетели ДТП вызвали на место "скорую", но медикам не удалось спасти его жизнь. Об этом сообщила нацполиция Киевской области, пишет "Сегодня".

Владимир Слабовский погиб в ДТП под Киевом - подробности трагедии (фото: facebook.com)

Отметим, что Владимир Слабовский, уроженец Донецка, после начала боевых действий оставил там собственность и бизнес. И даже прах своих родителей он вывез и перезахоронил в Киеве. Владимир не хотел, чтобы что-либо связывало его с оккупантами.

Бойцам он всегда говорил: "Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не изгонят, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским".

Компания Слабовского приобрела и оборудовала тяжелый грузовик МАН большой душевой и стиральными машинами, и десятки раз эта машина выезжала на фронт, чтобы тысячи украинских бойцов могли привести себя в порядок.

Он перечислил 500 тысяч гривен на закупку большой и самой современной палатки для комфортного размещения бойцов, а также других предметов снабжения на базу.

И это только часть из длинного перечня помощи, которую бизнесмен оказывал украинской армии за все годы войны.

Друзья, знакомые и коллеги Владимира выражают скорбь из-за его трагического и внезапного ухода.

"Не стало Владимира Слабовского (слева). Погиб в ДТП. Мой первый шеф, настоящий мужик, порядочный бизнесмен и большой патриот Украины. Позывной "Влад" - один из крупнейших волонтеров, огромные средства вкладывал в поддержку добровольческих батальонов, не делая на этом PR", - написал Sergiy Blazhko.

Владимир Слабовский погиб в ДТП под Киевом - подробности трагедии (фото: facebook.com)

"В предпоследний раз мы обменялись футболками, я ему отдал свою пиратскую, а сам взял его. Выглядели мы странно, он как в платье, я как в топике, но нам было тепло и хорошо друг с другом, и никто не обращал внимания на эти мелочи", - пишет Марк Гордиенко.

Владимир Слабовский погиб в ДТП под Киевом - подробности трагедии (фото: facebook.com)

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