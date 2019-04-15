Главное, чтобы Украина выстояла: политзаключенный Балух написал письмо

Политзаключенный Владимир Балух написал трогательное письмо, в котором выразил надежду, что Украина выстоит и победит. Текст письма разместила на своей странице активистка из Латвии Татьяна Лазда.

Татьяна Лазда отметила, что в тот момент, когда опускаются руки, именно такие письма заставляют собрать себя в кучу и снова выходить на протесты, чтобы поддержать тех, кто оказался в тюрьмах РФ.

"Когда совсем опускают руки и хочется кричать "и провались все пропадом", вот такие письма заставляют собрать себя в кучу, плюнуть на любую промосковскую, украинскую (и не только), нейтральную культурную нечисть, и снова стоять с "табличками" в пикетах вот за них. … и поддерживать, и помогать Украине. Спасибо тем, немногим, кто думает также", — написала Лазда.

Владимир Балух (facebook.com/tatjana.lazda.LV)

Она разместила на своей странице скрин письма Владимира Балуха, в котором политзаключенный отметил, что в Украине сейчас очень непростой период и "самое главное сейчас – чтобы Украина выстояла, а значит победила".

Владимир Балух отдельно поблагодарил активистов, а также всех остальных порядочных и небезразличных людей за то, что они оказывают поддержку и принимают участие в судьбе украинских политзаключенных и узников Кремля.

Письмо Владимира Балуха (facebook.com/tatjana.lazda.LV)

В комментариях украинцы поблагодарили активистку за то, что она не забывает Украину и продолжает поддерживать украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Балуха держат в ШИЗО колонии в Тверской области РФ.

А также рассказывали о том, что во Франции провели акцию в поддержку Сенцова.