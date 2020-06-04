Главу Госгеонедр обвинили в коррупции в связи с продажей Дома книги во Львове

Глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах подписал приказ оценить для подготовки к возможной продаже старинный Дом Книги (Дом Шпрехера) во Львове, который является памятником архитектуры. В условиях падения рынка недвижимости и коронавирусного карантина здание могут продать за 2 миллиона долларов, тогда как ранее его оценивали, как минимум, в 10 миллионов долларов.

Местные СМИ опубликовали приказ Опимаха о заключении договора с оценщиком имущества – ООО "ВЕР-ТАС", которое получит 30 тыс. гривен за оценку стоимости "здания, расположенного в г. Львове, пл. Мицкевича А, дом 8, общей площадью 8273,8 кв м (Памятка архитектуры)".

Стоит отметить, что договор с оценщиком заключается без конкурса, причем оценивать здание во Львове будет фирма из Харькова.

Журналисты отмечают, что намерения продать здание подтверждаются и пресс-релизом НАК "Недра Украины", в котором говорится, что только продажа исторического здания как наиболее ликвидного актива ДП "Западукргеология" поможет спасти от банкротства это дочернее предприятие НАК "Недра Украины" и погасить долги в размере 50 миллионов гривен.

Ранее нардеп 8-го созыва Игорь Мосийчук заявлял, что глава Госгеонедр Роман Опимах должен быть уволен, за то что развалил геологическую отрасль и поддерживает коррупционные схемы – в том числе, продажу Дома Книги, которая не предусмотрена решением суда о санации ДП "Западукргеология".

Местные журналисты и общественность призывают правоохранителей обратить внимание на действия руководства Госгеонедр и НАК "Недра Украины" и не допустить продажу здание за бесценок.