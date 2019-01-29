Даже глаза открыть не мог: скандал с избитым ребенком под Винницей получил продолжение (видео)

Видео: YouTube / ТСН

После того, как в больницу города Казатин Винницкой области доставили 6-летнего мальчика с многочисленными гематомами, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, полиция открыла криминальное производство в отношение мачехи ребенка. Об этом во вторник, 29 января, говорится в сюжете ТСН

Отмечается, что скорую мальчику вызвали пассажиры электрички, которые увидели фиолетовое от гематов лицо ребенка, который вместе с родителями зашел в пранспорт. Взрослые ехали на работу, и лицо мальчика тщательно скрывали.

Внимание на избитого малыша обратил контроллер. Вызвали полицию и медиков. С правоохранителями на перроне осталась мачеха, а отец с мальчиком поехал в больницу.

Там после осмотра ребенка отправили к нейрохирургу.

Скриншот

После оказания медицинской помощи, несмотря на синяки и поврежденные капилляры в глазах, шестилетний Ваня уже бегает по больничным коридорам, хотя раньше из-за побоев даже глаза открыть не мог.

Как рассказал нейрохирург Винницкой областной детской больницы, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, множественные ушибы мягких тканей крепления черепа, лица, туловища и конечностей.

В доме 25-летней Людмилы Симон - мачехи Вани - холодно и полный беспорядок. Она проживает с отцом мальчика уже около 6 месяцев. Уверяет, что ребенка никто не бил - мол, он залез на тумбочку и просто упал. Эту историю она и рассказала своему гражданскому мужу, когда он вернулся домой от родственников. Тот не поверил и избил женщину.

Скриншот

"Ребенок лежал на кровати под одеялом. Я смотрю - у него голова опухла. Я спросил, кто это сделал. Он говорит - мама. Я не выдержал, и уже женщине втулил", - рассказал отец мальчика Руслан Скоркин.

В полиции открыли уголовное производство по статье пытки и уже задержали сожительницу мужчины. Ее поместят в изолятор временного содержания.

Также проверяется, не мог и отец бить своего ребенка. Ведь именно об этом и сказал Ваня психологам в больнице. В службе по делам детей хотят уже завтра запретить Скоркину общения с сыном, а специальная комиссия рассмотрит вопрос о возможном лишении его родительских прав.

Скриншот

Отмечается, что родная мать мальчика в тюрьме, она лишена родительских прав.

Ваню отец отдал в школу-интернат в соседнем селе. Его трехлетнюю сестирчку воспитывает бабушка. Когда мальчик выздоровеет, его хотят вернуть в школу, и уже там предоставлять психологическую помощь.

Как сообщалось ранее, недавно в Кривом Роге неадекватная учительница загнобила старшеклассницу.

Также мы писали о том, что скандал с избиением школьницы под Киевом получил продолжение.