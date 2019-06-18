"Голос" Вакарчука проигрывает выборы в Раду: Андрухович привел аргумент

Накануне выборов в Верховную раду 2019 известный украинский писатель Юрий Андрухович раскритиковал массовое желание звезд шоу-бизнеса баллотироваться в парламент. По его словам, то, что "новыми политиками" отныне становятся, условно говоря, артисты, не принесет ничего хорошего для страны.

"Все в парламент! Я чувствую - вы пройдете. Все у вас сложится, все вам прокатит и обломится. А нам будет счастье", - обратился к шоуменам и артистам Андрухович в своем блоге на сайте "Збруч".

Отдельно писатель обратил внимание на политическую силу Святослава Вакарчука "Голос". По мнению Андруховича, лидер "Океану Ельзи" своим баллотированием только помешает прохождению в парламент других демократических сил.

"Вот только кому не проканает, то это "Голосу" с Вакарчуком. Не знаю, откуда это чувство, но что-то мне подсказывает: на выборах они наберут ровно столько, чтобы не пустить в парламент Порошенко и не пройти самим. Чтобы все недобитые остатки вменяемых избирателей дружно спели многообещающему Святославу: "Дякуєм тобі!.." После чего уехали из страны прочь", - резюмировал он.

Напомним, что досрочные выборы в Раду пройдут в Украине 21 июля 2019 года.

Кстати, если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, в голосовании готовы были принять участие около 84% граждан.