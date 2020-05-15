Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: не теряйте контроль и начните что-то новое

Гороскоп на май 2020 года сулит всем представителям зодиакального созвездия позитивный, но насыщенный период. Возможны небольшие финансовые проблемы, но они будут быстро и легко решаться.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 15 мая, и сообщили, кому особенно повезет в этот день.

Овен. Успех в делах вам сегодня обеспечен. У вас получится точно, легко и понятно сформулировать все свои желания, а Вселенная сможет вам помочь.

Телец. Найдите сегодня время для себя, сходите в парикмахерскую, к косметологу или просто поваляйтесь в теплой ванной.

Близнецы. День неожиданных изменений, которых пугаться не стоит. Астрологи советуют не сопротивляться, а открыто принимать все, что произойдет сегодня.

Рак. Уделите время планированию своих дел на ближайшую неделю. Силы и время, потраченные на это важное занятие, помогут вам избежать неприятностей.

Лев. Сегодня день будет удачным для совершения покупок разных мелких вещей для дома. Все важные дела лучше сделать в первой половине дня, а вечер посвятить себе и собственным делам.

Дева. Будьте сегодня бдительны и не теряйте контроль над собой, так как это приведет вас к ситуации, которая вытянет много сил, нервов и энергии.

Весы. Звезды рекомендуют вам сегодня проявить чуткость и доброту к окружающим. Это принесет вам необходимый покой и добавит сил на ближайшее время.

Скорпион. Отличный день для того, чтобы начать что-то новое. Если вы в поиске работы, то самое время отправить резюме. Если у вас назрел серьезный вопрос о будущем – выясните его.

Стрелец. Пятница станет днем, когда вам нужно будет пересмотреть свое отношение к семье и детям, уделить время созданию семейного благополучия.

Козерог. Отложите сегодня все важные дела на другой день, а лучше – на следующую неделю. Будьте аккуратны с деньгами.

Водолей. Прекрасный день для творчества, самообразования, изучения литературы. Уделите время духовному развитию и постарайтесь ничего не делать в спешке.

Рыбы. Не обращайте сегодня внимание на препятствия, звезды на вашей стороне. Пятница станет успешным периодом в делах и в отношениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи рассказали, кого ждут крутые перемены до конца весны.