"Господь попустит": Порошенко посоветовал "провокатору" сходить в церковь (видео)

Поездка главы государства в Черкассы была приурочена предоставлению томоса
Президент Украины Петр Порошенко в Черкассах в пятницу, 18 января, назвал мужчину после вопроса, когда он начнет бороться с коррупцией, "московским провокатором". Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.
Глава государства находился в городе в рамках рабочего визита, посвященному предоставлению томоса об автокефалии ПЦУ.
Во время встечи с жителями Черкасс к нему обратися представитель общественной организации работодателей области :
"Простите, Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?", - спросил мужчина на русском языке.
Скрин с видео (Facebook-страница Олега Лысака)
Сперва президент проигнорировал вопрос. В кадре слышны просьбы от собравшихся, чтобы активист успокоился.
Мужчина подчеркнул, что проблема борьбы с коррупцией - самое важное.
"Коррупция - это раковая опухоль", - заявил активист и спросил, когда можно попасть к нему прием.
"Вас Господь попустит. Мы сейчас с другой целью здесь", - сказал Порошенко.
Глава государства высказал мнение, что мужчина является провокатором.
"Видите, прислали человека, который даже украинский язык не выучил. Вот эти все московские провокаторы, они нас тут пытаются сейчас расколоть", - заявил президент.
Он обратился к собравшимся: "Молимся за Украину, за Единую церковь, за единство нашего украинского народа... и пусть они услышат наше - Слава Украине!"
"Героям слава!" - воскликнули люди вокруг.
"Это вам ответ, господин провокатор", - обратился к активисту Порошенко.
Мужчина заявил, что является таким же украинцем и добавил, что просто не хочет, чтобы в стране была коррупция.
Видео с Facebook-страницы Олега Лысака
Как сообщалось ранее, в открытом обращении представителей интиллигенции говорится, что получение томоса об автокефалии украинской церкви положило конец трехсотлетней господству Москвы над душами украинцев.
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