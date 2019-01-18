"Господь попустит": Порошенко посоветовал "провокатору" сходить в церковь (видео)

Фото: Петр Порошенко в Черкассах (president.gov.ua)

Поездка главы государства в Черкассы была приурочена предоставлению томоса

Президент Украины Петр Порошенко в Черкассах в пятницу, 18 января, назвал мужчину после вопроса, когда он начнет бороться с коррупцией, "московским провокатором". Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Глава государства находился в городе в рамках рабочего визита, посвященному предоставлению томоса об автокефалии ПЦУ.

Во время встечи с жителями Черкасс к нему обратися представитель общественной организации работодателей области :

"Простите, Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?", - спросил мужчина на русском языке.

Скрин с видео (Facebook-страница Олега Лысака)

Сперва президент проигнорировал вопрос. В кадре слышны просьбы от собравшихся, чтобы активист успокоился.

Мужчина подчеркнул, что проблема борьбы с коррупцией - самое важное.

"Коррупция - это раковая опухоль", - заявил активист и спросил, когда можно попасть к нему прием.

"Вас Господь попустит. Мы сейчас с другой целью здесь", - сказал Порошенко.

Глава государства высказал мнение, что мужчина является провокатором.

"Видите, прислали человека, который даже украинский язык не выучил. Вот эти все московские провокаторы, они нас тут пытаются сейчас расколоть", - заявил президент.

Он обратился к собравшимся: "Молимся за Украину, за Единую церковь, за единство нашего украинского народа... и пусть они услышат наше - Слава Украине!"

"Героям слава!" - воскликнули люди вокруг.

"Это вам ответ, господин провокатор", - обратился к активисту Порошенко.

Мужчина заявил, что является таким же украинцем и добавил, что просто не хочет, чтобы в стране была коррупция.

Видео с Facebook-страницы Олега Лысака

Как сообщалось ранее, в открытом обращении представителей интиллигенции говорится, что получение томоса об автокефалии украинской церкви положило конец трехсотлетней господству Москвы над душами украинцев.

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