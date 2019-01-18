"Господь попустить": Порошенко порадив "провокатору" сходити в церкву (відео)

Фото: Петро Порошенко в Черкасах (president.gov.ua)

Поїздка глави держави до Черкас була приурочена отриманню томоса

Президент України Петро Порошенко в Черкасах у п'ятницю, 18 січня, назвав чоловіка після питання, коли він почне боротися з корупцією, "московським провокатором". Відповідне відео було опубліковано в Facebook.

Глава держави перебував у місті в рамках робочого візиту, присвяченому наданню томосу про автокефалію ПЦУ.

Під час зустрічі з жителями Черкас до нього звернувся представник громадської організації роботодавців області:

"Вибачте, Петре Олексійовичу, скажіть, а коли будете боротися з корупцією?", - запитав чоловік російською.

Скрін з відео (Facebook-сторінка Олега Лисака)

Спершу президент проігнорував питання. В кадрі чути прохання від присутніх, щоб активіст заспокоївся.

Чоловік наголосив, що проблема боротьби з корупцією - найважливіша.

"Корупція - це ракова пухлина", - заявив активіст і запитав, коли можна потрапити до нього на прийом.

"Вас Господь попустить. Ми зараз з іншою метою тут", - сказав Порошенко.

Глава держави висловив думку, що чоловік є провокатором.

"Бачите, прислали людину, яка навіть українську мову не вивчив. Ось ці всі московські провокатори, вони нас тут зараз намагаються розколоти", - заявив президент.

Він звернувся до присутніх: "Молимося за Україну, за Єдину церкву, за єдність нашого українського народу... і нехай вони почують наше - Слава Україні!"

"Героям слава!" - вигукнули люди навколо.

"Це вам відповідь, пане провокатор", - звернувся до активіста Порошенко.

Чоловік заявив, що є таким же українцем і додав, що просто не хоче, щоб в країні була корупція.

Відео з Facebook-сторінки Олега Лисака

Як повідомлялося раніше, у відкритому зверненні представників интиллигенции говориться, що отримання томосу про автокефалію української церкви поклало кінець трьохсотрічної панування Москви над душами українців.

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