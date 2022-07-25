Грызение ногтей, сутулость, опоздание и другие дурные привычки, оказавшиеся полезными

Грызение ногтей укрепляет иммунитет

Некоторые ученые считают, что грызть ногти может сохранить здоровье. Теория заключается в том, что введение новых бактерий в ваше тело может помочь вашей иммунной ответы распознать их в будущем. Это своего рода вакцинация.

Жевательная резинка - обостряет память

Оказывается, что жевание значительно эффективнее, чем кофеин, ведь помогает сосредоточиться и обостряет память.

Это повышает уровень гормона стресса кортизола, который дольше держит вас на ногах и концентрирует внимание. Конечно, надо знать меру.

Не убирать - признак ума

Согласно некоторым исследованиям, быть беспорядочным признаком интеллекта. Если вы постоянно спотыкаетесь об обувь своих детей или наступаете на Lego - не спешите ссориться, ваш ребенок может быть гением.

Считается, что умные люди не тратят время на уборку или упорядочивание вещей. Хаотический беспорядок также способствует творчеству.

Сутулость - полезно для суставов

После тяжелой физической работы небольшой наклон вперед может принести пользу позвоночнику. Одно из исследований показало, что такое положение помогает остановить скованность спины, позволяя жидкости смазывать диски позвоночника.

Опоздание делает вас счастливым

Те люди, которые спокойно относятся к хронометражу, скорее всего, имеют меньший уровень стресса. Они также более склонны вести более здоровый и счастливый образ жизни.

Спать дольше - жить дольше

Установлено, что сон уменьшает стресс и улучшает ваш мозг и память, поэтому вы также дольше остаетесь в форме.

Недосыпание же может увеличить риск автомобильных аварий и сердечных заболеваний.

Игра с волосами помогает сконцентрироваться

Эксперимент показал, что привычка накручивать пряди может облегчить скуку, когда ваша концентрация снижается. Кроме того это может уменьшить беспокойство и помочь вам расслабиться перед сном.

Привычка мочиться в душе защищает ваши ноги

Это может казаться отвратительным, но есть скрытое преимущество того, чтобы мочиться во время мытья. Моча содержит мочевую кислоту и аммиак, поэтому она может предотвратить грибковую инфекцию ваших ног.

Суетливость делает ваш стройнее

Привычка постукивать пальцами, крутиться, дергать что-то рукой или ногой может сжечь в десять раз больше калорий, чем неподвижность.

Исследование, проведенное еще в пятидесятых годах, показало, что люди с лишним весом меньше двигаются, выполняя ту же деятельность, что и тощие непоседы.

Сплетни уменьшают стресс

Обсуждение с друзьями других может способствовать сближению и заставить вас смеяться, ведь это высвобождает гормоны хорошего настроения.

Привычка ругаться снимает боль

Один из экспериментов показал, что участники исследования могут дольше выдерживать боль, если ругаться. Это повысило переносимость боли аж на 33 процента.