Гризіння нігтів, сутулість, запізнення та інші погані звички, які виявилися корисними

Гризіння нігтів зміцнює імунітет

Деякі вчені вважають, що гризіння нігтів може зберегти здоров’я. Теорія полягає в тому, що введення нових бактерій у ваше тіло може допомогти вашій імунній відповіді розпізнати їх у майбутньому. Це свого роду вакцинація.

Жувальна гумка - загострює пам'ять

Виявляється, що жування значно ефективніше, ніж кофеїн, адже допомагає зосередитись і загострює пам’ять.

Це підвищує рівень гормону стресу кортизолу, який довше тримає вас на ногах і концентрує увагу. Звісно, треба знати міру.

Не прибирати - ознака розуму

Згідно з деякими дослідженнями, бути безладним ознакою інтелекту. Якщо ви постійно спотикаєтеся об взуття своїх дітей або наступаєте на Lego - не поспішайте сваритись, ваша дитина може бути генієм.

Вважається, що розумні люди не витрачають час на прибирання чи впорядкування речей. Хаотичний безлад також сприяє творчості.

Сутулість - корисно для суглобів

Після важкої фізичної роботи невеликий нахил вперед може принести користь хребту. Одне з досліджень показало, що таке положення допомагає зупинити скутість спини, дозволяючи рідині змащувати диски хребта.

Запізнення робить вас щасливим

Ті люди, що спокійно ставляться до хронометражу, швидше за все, мають менший рівень стресу. Вони також більш схильні вести більш здоровий і щасливий спосіб життя.

Спати довше - жити довше

Встановлено, що сон зменшує стрес і покращує ваш мозок і пам’ять, тому ви також довше залишаєтесь у формі.

Недосипання ж може збільшити ризик автомобільних аварій і серцевих захворювань.

Гра з волоссям допомагає сконцентруватися

Експеримент показав, що звичка накручувати пасма може полегшити нудьгу, коли ваша концентрація знижується. Крім того це може зменшувати занепокоєння та допомагати вам розслабитися перед сном.

Звичка мочитися в душі захищає ваші ноги

Це може здаватися огидним, але є прихована перевага того, щоб мочитися під час миття. Сеча містить сечову кислоту та аміак, тому вона може запобігти грибковій інфекції ваших ніг.

Метушливість робить ваш стрункішим

Звичка постукувати пальцями, крутитися, сіпати щось рукою чи ногою може спалити в десять разів більше калорій, ніж нерухомість.

Дослідження, проведене ще в п’ятдесятих роках, показало, що люди із зайвою вагою менше рухаються, виконуючи ту саму діяльність, що й худі непосиди.

Плітки зменшують стрес

Обговорювання з друзями інших може сприяти зближенню та змусити вас сміятися, адже це вивільняє гормони гарного настрою.

Звичка лаятися знімає біль

Один з експериментів показав, що учасники дослідження можуть довше витримувати біль, якщо лаятися. Це підвищило переносимість болю аж на 33 відсотки.