В Харькове дорожники кладут асфальт прямо под ливнем (видео)

На видео видно, что из грузовика, которым кладут асфальт идет пар. По словам жителей, такие испарения идут от раскаленного асфальта, которым сейчас укладывают много дорог в городе.

Фото: грузовик с асфальтом (t.me/h_saltovka)

В комментариях харьковчане шутят и даже создают рейтинг "потопов" в городе. Больше всего воды возле Центрального рынка на перекрестке улиц Кацарской и Дмитриевской. Как рассказали очевидцы, глубина луж достигает легковым выше фар.



Кроме того, в районе Новая Бавария улицы затопило так, что из поля зрения исчезли газоны и тротуары.

Также жильцы дома поделились видео, где затопило подъезд почти по колена.