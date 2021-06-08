В Харькове дорожники кладут асфальт прямо под ливнем (видео)

В Харькове значительно ухудшилась погода, большинство улиц залиты дождем выше колена. Однако, дорожные службы продолжают укладывать асфальт катками.
Видео публиковали очевидцы в telegram-канале "ХС Харьков".
На видео видно, что из грузовика, которым кладут асфальт идет пар. По словам жителей, такие испарения идут от раскаленного асфальта, которым сейчас укладывают много дорог в городе.
Фото: грузовик с асфальтом (t.me/h_saltovka)
В комментариях харьковчане шутят и даже создают рейтинг "потопов" в городе. Больше всего воды возле Центрального рынка на перекрестке улиц Кацарской и Дмитриевской. Как рассказали очевидцы, глубина луж достигает легковым выше фар.
Кроме того, в районе Новая Бавария улицы затопило так, что из поля зрения исчезли газоны и тротуары.
Также жильцы дома поделились видео, где затопило подъезд почти по колена.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.
Также синоптики прогнозировали, что дожди в Украине будут держаться в течение недели.