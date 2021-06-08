У Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою (відео)

У Харкові значно погіршилась погода, більшість вулиць залиті дощем вище коліна. Однак, дорожні служби продовжують укладати асфальт катками.
Відео публікували очевидці у telegram-каналі "ХС Харьков".
На відео видно, що з вантажівки, якою кладуть асфальт йде пара. За словами мешканців, такі випаровування йдуть від розпеченого асфальту, яким зараз укладають багато доріг в місті.
Фото: вантажівка з асфальтом (t.me/h_saltovka)
У коментарях харків'яни жартують і навіть створюють рейтинг "потопів" у місті. Найбільше води біля Центрального ринку на перехресті вулиць Кацарської та Дмитрієвської. Як розповіли очевидці, глибина калюж сягає легковикам вище фар.
Окрім того, у районі Нова Баварія вулиці затопило так, що з поля зору зникли газони та тротуари.
Також мешканці будинку поділилися відео, де затопило під'їзд майже по коліна.
Раніше ми повідомляли, що, в Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки.
Також синоптики прогнозували, що дощі в Україні триматимуться впродовж тижня.