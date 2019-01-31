В Харькове неадекватный водитель вытолкал из троллейбуса пассажира: тот в больнице

Коллаж РБК-Украина

Очевидцы выдвинули несколько версий произошедшего

В Харьковском троллейбусе №3 между водителем и мужчиной произошло недоразумение, после чего пассажир был вытолкнут из транспорта на улицу. Что стало причиной подобного конфликта, сообщает Status Quo.

По словам очевидцев, двери троллейбуса зажали руку пожилого мужчины, и троллейбус поехал, протянув человека несколько метров. Тогда водитель остановил троллейбус, вытолкнул мужчину на улицу и спокойно поехал дальше.

Другие свидетели выдвигают иную версию. Утверждают, что между пассажирами троллейбуса произошел конфликт, в результате которого мужчину вытолкали на улицу. Пострадавший был госпитализирован.

В пресс-службе горсовета подтвердили, что в троллейбусе произошел конфликт, однако все остальное отличалось от вышесказанного. Оказалось, что одного из пассажиров вытолкали на улицу, однако мужчина попытался вернуться в салон, и погнался за троллейбусом, чтобы руками открыть дверь. Но у него ничего не вышло и мужчина упал. В мэрии согласились со словами последних и уточнили, что водитель в данной ситуации не виноват.

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