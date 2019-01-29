Самая красивая кондуктор: яркие фото 18-летней украинки

Фото: (instagram.com/valeri_207)

Девушка делает селфи с пассажирами и радуется каждому дню

Валерия Пикулина родилась в Бахмуте Донецкой области, где выучилась на парикмахера-стилиста. Однако в 18 лет девушка поняла, что ей по душе совершенно другая профессия. Сейчас украинка работает кондуктором и искренне влюблена в свое занятие.

Девушка утверждает, что с 2013 года начала серьезно увлекаться транспортом. Однако не легковыми автомобилями. Любовь Валерии к троллейбусам можно определить по ее Instagram. В социальной сети у девушки практически каждый пост посвящен работе.

Фото: (instagram.com/valeri_207)

У девушки есть множество увлечений, однако она убеждена, что именно работа кондуктором на данный момент приносит ей самые приятные эмоции. Валерия и сама любит поднимать настроение людям: она нередко выкладывает в сеть фото с пассажирами.

Напомним, что черкасский "Супер Марио" устроил прыжки по крышам транспорта. На видео видно, что виновник происшествия не может нормально объяснить свой поступок. Как оказалось, у парня имеются отклонения и он стоит на учете в больнице.

Как сообщалось ранее, пассажиры маршрутного автобуса в Мелитополе решили наказать двух школьников за то, что они не уступили место и не позволили им выйти на нужной остановке.

Также мы писали о том, что в Киеве на улице Малая Житомирская в троллейбусе произошла поножовщина.