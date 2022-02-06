"Холостяк 12" Топольский рассказал, каким должно быть первое свидание

"Исходя из своего собственного опыта утвердительно акцентирую внимание на том, что на первом свидании не надо рассказывать о себе все! И не надо пытаться узнать о человеке все!" - считает Топольский.

Он считает, что сначала стоит присмотреться - а вернее, принюхаться друг к другу.

"Первое свидание - это так же, как у животных, процесс принюхивания (знаю-знаю, звучит не очень романтично), но это именно так. Принюхайтесь друг к другу, поймите, говорите ли вы на языке одной стаи или при звуке согласных от другого человека у вас внутри все сжимается", - советует новый "Холостяк".

Алекс считает, что нужно быть самим собой, "ведь это сокращает время и энергию в будущем".

"А то пока вы будете казаться не такими, какими вы есть, тратится много времени, энергии и все равно в итоге вас поймают на поличном", - с юмором отметил он.

Напоследок бизнесмен напомнил, что первое свидание следует просто провести легко, весело и непринужденно.

Напомним, что Александр родом из Львова, он живет в Майами и занимается недвижимостью. Несмотря на то, что он построил в США успешный бизнес, так и не нашел свою вторую половинку и решил попытать счастья на родине.

Алекс Топольский будет искать свою любовь в Украине (фото: instagram.com/alexander_topolsky)