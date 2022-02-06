"Холостяк 12" Топольський розповів, яким має бути перше побачення

Головний герой 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк", яке стартує на телеканалі СТБ 4 березня, 32-річний бізнесмен Алекс Топольський поділився своєю думкою про те, як має проходити перше побачення.
На своїй сторінці в Instagram чоловік порадив не влаштовувати з першої зустрічі подобу співбесіди і намагатися відразу ж дізнатися все про партнера.
"Виходячи зі свого власного досвіду ствердно акцентую увагу на тому, що на першому побаченні не треба розповідати про себе все! І не треба намагатися дізнатися про людину все!" - вважає Топольський.
Він вважає, що спочатку варто придивитися - а вірніше, принюхатися один до одного.
"Перше побачення - це так само, як у тварин, процес принюхування (знаю-знаю, звучить не дуже романтично), але це саме так. Принюхайтеся один до одного, зрозумійте, чи говорите ви мовою однієї зграї або при звуці приголосних від іншої людини у вас всередині все стискається", - радить новий "Холостяк".
Алекс вважає, що потрібно бути самим собою, "адже це скорочує час і енергію в майбутньому".
"А то поки ви будете здаватися не такими, якими ви є, витрачається багато часу, енергії і все одно в результаті вас зловлять на полічному", - з гумором зазначив він.
Наостанок бізнесмен нагадав, що перше побачення слід просто провести легко, весело і невимушено.
Нагадаємо, що Олександр родом зі Львова, він живе в Майамі і займається нерухомістю. Незважаючи на те, що він побудував в США успішний бізнес, так і не знайшов свою другу половинку і вирішив спробувати щастя на батьківщині.
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