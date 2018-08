Хотел отомстить жене: мужчина влетел на самолете в собственный дом

Мужчина, влетевший в дом, погиб

Житель города Пейсон в штате Юта, что в 95 километрах к югу от столицы штата Солт-Лейк-Сити, влетел на самолете Cessna 525 в свой же дом, где находилась его супруга с ребенком. Им был 47-летний Дуэйн Юд. Об этом передает ABC News.

Сообщается, что мужчина хотел отомстить жене после ссоры. В результате происшествия мужчина погиб. Его супруга с ребенком выжили, хотя дом получил серьезные повреждения из-за пожара, который возник вследствие авиакатастрофы.

По версии следователей, самолет принадлежал работодателю Дуэйна, которому разрешали совершать полеты.

Отмечается, что накануне мужчина напал на свою жену во время распития алкогольных напитков. Тогда свидетели вызвали полицию и он был арестован, но позднее вышел под залог.

Канал KSL-TV опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись, на которой видны все следствия авиакатастрофы.

Tune in to KSL 5 News at Noon. @newsyCaitlin will be live with updates regarding plane crash in Payson, which officials are saying was an intentional act by Duane Youd, the pilot who died in the incident. pic.twitter.com/wl3dd0cEFL