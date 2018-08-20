"Идет к врачам Красного Креста: в сети показали, как живут жители прифронтовых территорий (видео)

Коллаж РБК-Украина

Жителям прифронтовых территорий очень непросто

В сети показали, как жители прифронтовых территорий, рискуя жизнью, идут за помощью к Красному Кресту, ведь врачей в селах, расположенных на передовой, почти нет. Об этом говорится на странице "Вернись живым" в Facebook.

В кадры волонтеров попал поселок Майский Бахмутского района Донецкой области.

В 2014 году он располагался в зоне боевых действий. В конце 2017 г. с него были окончательно выбиты бандформирования "ДНР", и в село стало понемногу возвращаться мирная жизнь.

На видео видно, как старенький дедушка, который не может самостоятельно передвигаться и использует вместо костылей велосипед, на который опирается, помаленьку идет к врачам Красного Креста.

"В полуденную жару человек преклонного возраста, которому трудно передвигаться самостоятельно, опираясь на велосипед, медленно идет к врачам миссии "Красного Креста" мимо нас", - пишут в сообществе.

Авторы ролика отметили, что мужчина разговаривал на украинском языке

"Мы здороваемся с ним на украинском, и он отвечает нам на украинском. Печальная картина человеческих страданий местного населения, но нашим защитникам еще труднее, потому что каждый день они рискуют жизнью ради мира в Украине", - отметили в "Вернись живым".

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Ранее в сети рассказали историю про бойца 93-й бригады с позывным "Эверест".

Напомним, что украинский воин поразил сеть чрезвычайным исполнением патриотической песни.

Также сообщалось как на передовой наши бойцы обороняются от врага его же оружием (фото).

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