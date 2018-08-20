"Йде до лікарів Червоного Хреста: в мережі показали, як живуть мешканці прифронтових територій (відео)

Колаж РБК-Україна

Жителям прифронтових територій дуже непросто

В мережі показали, як жителі прифронтових територій, ризикуючи життям, йдуть по медичну допомогу до Червоного Хреста, адже лікарів у селах, розташованих на передовій, майже немає. Про це йдеться на сторінці "Повернись живим" в Facebook.

В кадри волонтерів потрапило селище Травневе Бахмутського району Донецької області.

В 2014 році воно розташовувалося в зоні бойових дій. Наприкінці 2017 р. з нього були остаточно вибиті бандформування "ДНР", і в село стало потроху повертатися мирне життя.

На відео видно, як старенький дідусь, що не може самостійно пересуватися і використовує замість милиць велосипед, на який спирається, помаленьку йде до лікарів Червоного Хреста.

"У полудневу спеку чоловік похилого віку, якому важко пересуватися самостійно, спираючись на велосипед, повільно йде до лікарів місії Червоного Хреста повз нас", - пишуть в спільноті.

Автори ролика відзначили, що чоловік розмовляв українською мовою

"Ми вітаємося з ним українською, і він відповідає нам українською. Сумна картина людських страждань місцевого населення, але нашим захисникам ще важче, бо кожного дня вони ризикують життям заради миру в Україні", - відзначили в "Повернись живим".

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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