Известная дизайнер покончила с собой: названы вероятные причины суицида

Женщина оставила предсмертную записку, которая адресовалась ее дочери

В Нью-Йорке покончила с собой американская дизайнер и основатель бренда Kate Spade New York Кейт Спейд. В СМИ назвали вероятную причину суицида Кейт, передает tmz.com.

Возможно, причиной самоубийства могла стать депрессия Кейт.

Сообщается, что Спейд впала в глубокую депрессию из-за проблем в семьи. Ее муж Энди хотел расстаться, а Кейт не могла смириться, что их 24-летний брак развалится. Энди Спейд даже не жил в семейном доме.

Пара заключила брак в 1994 году.

Фото: Кейт Спейд (facebook.com amnewyork)

Кейт совершила самоубийство в своей квартире в Нью-Йорке, на Манхэттене во вторник, 5 июня, утром. Возле ее тела нашли предсмертную записку, которая адресовалась ее дочери Фрэнсис Беатрикс.

В записке якобы говорилось: "Я всегда тебя любила. Это не твоя вина. Спроси отца".

Кейт Спейд (урожденная Кэтрин Ноэл Броснахан) основала компанию Kate Spade Handbags в начале 1990-х. Сооснователем стал ее муж Энди Спейд. Изначально компания продавала сумки, а затем ассортимент магазина расширился. В 1996 году открылся первый фирменный бутик.

В 2004-м был запущен бренд Kate Spade at home. В 1999 году 56% компании купила Neiman Marcus, оставшиеся 44% она приобрела в 2006-м. В то время компания продала бренд Liz Claiborne за $124 млн. В мае 2017 года Kate Spade была продана Coach, Inc. за $2,4 млрд. В феврале 2016 года Кейт Спейд запустила новый бренд - Frances Valentine, который выпускал обувь и сумки. Их дизайнером была Спейд.

Продукты бренда нередко можно увидеть у Сиенны Миллер, Оливии Палермо, Дженнифер Лопес и Сары Джессики Паркер. Стоит отметить, что к компании Kate Spade дизайнер не имеет отношения уже более десяти лет.

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