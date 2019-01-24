Известную блогершу парализовало после того, как она погладила бездомную кошку

Коллаж РБК-Украина

Девушка не могла ходить в течение целого года

Британская блогерша Джемма Берч отдыхала в португальском городе Албуфейра, где обнаружила бездомную кошку. Девушка не смогла устоять перед милым животным и решила позаботиться о нем. Однако в этот раз доброта Джеммы обернулась против нее, передает Daily Mail.

Так, пожалев животное, девушка решила пустить его в свой номер и накормить. Это продолжалось до тех пор, пока недельный отпуск Джеммы не закончился. Под конец у британки началась рвота, а во время полета домой она потеряла сознание.

После приземления в аэропорту девушка была мгновенно госпитализирована. Врачи сказали, что в организм Джеммы попали кампилобактерии, которые могли возникнуть при употреблении мяса курицы, которое не прошло должную термическую обработку.

Однако девушка сказала, что является вегетарианкой и мяса не ест. Тогда врачи предположили, что она контактировала с бродячими животными, которые могли подцепить инфекцию, когда лазили по мусорникам.

Джемма провела в больнице на капельницах целую неделю, после чего ее выписали домой. Однако дома девушке снова стало плохо: у нее парализовало нижнюю часть тела, она не контролировала кишечник и мочеиспускание. Оказалось, что у нее развился синдром Гийена - Барре, острое неврологическое заболевание. Тогда блогерше пришлось пройти длительный курс лечения и реабилитации.

Спустя год британка наконец-то смогла полностью вернуться к нормальному образу жизни, однако теперь никогда в жизни не осмелится прикоснуться к бродячему животному.

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