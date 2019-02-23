Вода отравлена, люди бегут: в Крым пришла новая беда

Затопление подвалов фекалиями в Керчи (коллаж РБК-Украина)

Сообщается, что вероятной причиной попадания фекальных масс в подвалы является разрушение отмостки дома

Затопление подвалов фекалиями в Керчи стало массовой проблемой для большинства многоэтажных домов. "Власти" Крыма прокомментировали ситуацию и назвали причину, по которой происходит прорыв нечистот в домах. Об этом сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Так называемые "власти" оккупированного Крыма озаботились проблемой Керчи, в которой остро стоит вопрос подтопления подвалов водой и фекальными массами в многоквартирных домах.

"Основной проблемой Керчи является подтопление домов водой и фекальными массами. В большинстве домов, куда мы приезжали, подвалы были затоплены фекалиями. Эти фекалии находились там постоянно, длительное время, что создавало дискомфорт проживания", — заявила "главный государственный жилищный инспектор Крыма" Юлия Жукова.

Затопление подвалов фекалиями в Керчи пытались решить: власти города проводили работы по откачке фекальных масс, но поступление нечистот продолжается.

"Вопрос стоит в том, чтобы найти источник попадания этих фекальных масс в подвалы. Это вопрос работы и управляющих, и ресурсосберегающих организаций. На один из домов, на который мы выезжали, причину подтопления нашли — забитый колодец", — отметила Жукова.

По версии властей, причиной "фекальной проблемы" может быть разрушение отмостки домов, реконструкция которых не производится. При этом разрушение отмостки у многоквартирных домов в Керчи носит массовый характер, подобных случаев в других населенных пунктах полуострова нет. Из-за отсутствия отмостки талая вода попадает в подвал, затапливая его, считает чиновница.

Следует напомнить, что 22 февраля в больнице оккупированной Евпатории произошла стрельба, есть пострадавшие.

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