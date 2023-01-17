Катастрофічно шкодять: лікар назвав вітаміни, які не можна пити без призначення

Чи потрібні організму вітамінні добавки

Американська остеопатична асоціація повідомляє, що 4 з 5 дорослих американців (тобто 86 відсотків) приймають вітаміни або добавки. Однак лише близько чверті тих, хто приймає вітаміни або добавки, маю клінічне підтвердження дефіциту поживних речовин.

Експерти довго сперечалися, чи варто людям, які не мають дефіциту, звертатися до вітамінів. І на думку лікарів, деякі вітаміни не такі безпечні, як здається.

"Нерегульоване виробництво добавок містить неперевірені інгредієнти та неправдиві твердження. Компоненти також можуть бути змішані з забруднювачами, такими як важкі метали, або вони можуть взаємодіяти з ліками, що відпускаються за рецептом, і викликати небезпечні побічні ефекти", - заявляє доктор Томі Мітчелл, сімейний лікар.

За його словами, компанії не завжди вказують всі інгредієнти на етикетці. Відповідно споживачі не мають уявлення про те, що міститься в добавці, яку вони придбали.

"Найкращий спосіб уникнути потенційної шкоди - купувати в надійних і авторитетних джерел із чітким списком інгредієнтів", - наголошує лікар.

Також Томі Мітчелл розповів, які вітаміни є марною тратою часу і чому людина завжди має проконсультуватись із лікарем, перш ніж приймати добавки.

Чому потрібно порадитися з лікарем

"Бувають випадки, коли я рекомендую певні вітаміни своїм пацієнтам на основі наявної інформації. Проте є й таке, коли необхідно провести додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти їх переваги та те, як вони взаємодіють з іншими ліками чи методами лікування", - пояснює медик.

Пацієнти потребують неупередженого підходу, щоб ми дізналися якомога більше про ці вітаміни, щоб приймати кращі рішення під час визначення курсу дій для догляду за пацієнтами.

Що шукати у вітамінах

"Обираючи вітаміни та дієтичні добавки, важливо досліджувати та переконатися, що ви обираєте продукти, які містять якісні інгредієнти. Окрім конкретних дозувань кожної поживної речовини, зазначених на етикетці, доцільно шукати додаткові компоненти, як-от пробіотики або адаптогени, які можуть допомогти оптимізувати ваше здоров’я або покращити засвоєння поживних речовин", - радить Мітчелл.

Вітаміни повинні бути натуральні та не містити шкідливих добавок або синтетичних наповнювачів. Їхня ефективність має бути перевірена лабораторією або державною організацією.

"Належна обачність під час покупки вітамінів може допомогти гарантувати, що ви отримаєте безпечний і корисний продукт без тіньових добавок або наповнювачів", - пояснює лікар.

Вітамін Е

Довгий час вважали, що вітамін Е корисний для організму, однак дослідження показали, що його не обов’язково варто приймати.

"Вітамін Е практично не впливає на здоров’я серцево-судинної системи та зниження когнітивних функції, що є двома з найпоширенішими аргументами додавання цієї поживної речовини до раціону", - стверджує Мітчелл.

Крім того, деякі дослідження вказують на потенційні ризики під час прийому добавок вітаміну Е через їх здатність взаємодіяти з певними захворюваннями та ліками.

Таким чином, враховуючи відсутність конкретних доказів його ефективності та потенціалу шкоди, можливо, не варто витрачати гроші на вітамін Е як добавку.

Вітамін Е є важливою поживною речовиною в багатьох продуктах і життєво важливий для боротьби з вільними радикалами, які можуть пошкодити клітини.

Збалансоване харчування, багате природними джерелами вітаміну Е, може принести значні переваги для здоров’я. Хорошими джерелами цього мікроелементу є мигдаль, насіння соняшнику, арахісове масло, кедрові горіхи, авокадо, шпинат і більшість інших листових овочів.

Інші джерела включають оливкову і кукурудзяну олію. Вітамін Е є у зародках пшениці. Яйця також можуть містити значну кількість природного вітаміну Е, якщо кури, які їх несуть, здорові і живуть на відкритому повітрі.

Вітамін К2

"Деякі добавки, такі як вітамін K2 і ніацин, не варті вашого часу чи грошей. Вітамін K2 міститься у формі MK-4, який корисний тому, що він допомагає спрямовувати кальцій та інші мінерали до місця призначення в організмі.Однак прийом цього вітаміну всередину може підвищувати ризик розвитку раку передміхурової залози або надмірної кровотечі через надмірне виробництво карбоксильованих білків, залежних від вітаміну К", - застерігає Мітчелл.

Вітамін К можна отримати і з продуктів. Ним багаті листові зелені овочі, такі як капуста, листова капуста, шпинат і навіть гірчиця. Для дорослих, які хочуть збільшити споживання вітаміну К за допомогою природних джерел, підійде мангольд, брюссельська капуста та броколі. Природні джерела вітаміну К містяться у молочних продуктах.

Ніацин

"Ніацин, також відомий як вітамін В3, є поживною речовиною, яка може допомогти підтримувати нормальний метаболізм і здоров’я серцево-судинної системи, якщо його приймати у відповідних дозах. Однак прийом ніацинових добавок може бути пов’язаний із рядом ризиків", - заявляє Мітчелл.

Високі дози ніацину пов’язані з розладом шлунка, підвищеним ризиком кровотечі та пошкодження нирок. А також порушенням згортання крові, пошкодження печінки та зниження чутливість до інсуліну.

"Варто було б поговорити зі своїм лікарем або фармацевтом перед тим, як приймати будь-яку добавку ніацину, щоб переконатися, що вона безпечна для вас, і визначити правильну дозу. Це мінімалізує потенційні побічні ефекти та збільшить ефективність добавки", - запевняє лікар.

Є багато природних джерел ніацину, які можуть допомогти підтримувати оптимальне здоров’я. Молочні продукти, яйця, м’ясо, риба та птиця, містять цей мікроелемент. Також його багато у бобових, горіхах, цільному зерні та листових зелених овочах.

Вітамін А

"Хоча вітамін А є важливою поживною речовиною, необхідною для міцного здоров’я, прийом добавок може бути не найкращим способом включити його в свій раціон. Занадто багато вітаміну А може спричинити пошкодження печінки, сухість шкіри, крихкість кісток, а в деяких випадках - вроджені вади", - застерігає Мітчелл.

Вживання надмірної кількості добавок, які не потрібні вашому організму, також може бути марною тратою грошей, оскільки добавки часто дорожчі за продукти, в яких міститься цей вітамін.

Його багато у яйцях, моркві та шпинаті. Замість того, щоб покладатися на добавки як на джерело живлення, зверніть увагу на свої дієтичні потреби та готуйте поживні страви, які містять рекомендовані рівні вітаміну А.