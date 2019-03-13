Кейт Миддлтон оконфузилась во время похода к детям (фото)

Кейт Миддлтон попала в неловкую ситуацию

Кейт Миддлтон, которая расстроилась из-за того, что ее любимый бренд обанкротился, попала в неприятную ситуацию на посещении лондонского детского центра. Дело в том, что герцогиня пришла в блузке, которую она одела задом наперед. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о шелковой блузке от Gucci, которая стоит 790 фунтов стерлингов и застегивается на спине. Но Кейт одела ее так, что пуговицы оказались спереди.

Фото: instagram.com/thestyleedituk

Из-за того, что блузка была одета задом наперед швы на плечах и пуговицы на манжетах не легли так, как должны были, и бант на шее был слишком низко опущен.

Так или иначе, стилисты оценили ее блузку, которую она одела вместе с широкими штанами Jigsaw за 130 фунтов стерлингов и туфлями на блочном каблуке.

Несмотря на то, что герцогиня носила дорогую шелковую блузку задом наперед, она счастливо сидела и обнимала маленьких детей, когда они подходили к ней.

Напомним, что была названа причина того, почему Кейт Миддлтон не имеет титула принцессы. Королевский эксперт Виктория Арбитер рассказала, что, хотя ранее считалось, что причиной отсутствия титулов у Миддлтон и Маркл была Камилла, герцогиня Корнуолла, но это не так.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл оконфузилась на приеме у королевы Елизаветы II. Принц Гарри затормозил Маркл, которая чуть не вышла из комнаты, и не оказалась впереди королевы.

Мы также писали о том, что Кейт Миддлтон подтвердила, что хочет четвертого ребенка. Стоит отметить, что герцогиня воспитывает троих детей - 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.