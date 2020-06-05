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В Киеве на акции за отставку Авакова мужчина попытался себя сжечь (видео)

STYLERЖизнь    05.06.2020 - 11:54
В Киеве на акции за отставку Авакова мужчина попытался себя сжечь (видео)
В Киеве под Радой мужчина попытался себя сжечь (фото: РБК-Украина)

Мужчина пытался себя сжечь прямо под Верховной Радой

В Киеве 5 июня под Верховной Радой люди собрались на митинг, требуя отставки министра МВД Арсена Авакова. Всего на протест пришли приблизительно 400 украинцев.

На митинге один из протестантов попытался поджечь себя. Причиной такого действия мужчина называет полицейский произвол, его с семьей якобы выселили из дома бандиты, а полиция при этом бездействовала и покрывала их.

Также люди требуют отставки главы МВД из-за правоохранительной реформы, которую, по мнению протестующих, провалили, дела общественной активистки Екатерины Гандзюк, дела убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлялова в Переяслав-Хмельницком. Также протестующие требуют отставки министра за изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке и перестрелку в Броварах.

Участники акции пришли с плакатами, на которых написано "Аваков-черт", "Долой Авакова", "0% доверия общества! Аваков пошел вон!".

Видео с мужчиной опубликовали в Telegram-канале Pavlovsky News. На кадрах можно увидеть, как медицинский работник обрабатывает спину мужчины специальным средством.

Под Радой мужчина пытался сжечь себя (видео: YouTube)

Как мы ранее писали, в Киеве устроили массовую акцию за отставку Авакова.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Верховная Рада
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