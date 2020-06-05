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У Києві на акції за відставку Авакова чоловік спробував себе спалити (відео)

STYLERЖиття    05.06.2020 - 11:54
У Києві на акції за відставку Авакова чоловік спробував себе спалити (відео)
У Києві під Радою чоловік спробував себе спалити (фото: РБК-Україна)

Чоловік намагався себе спалити під Верховною Радою

У Києві 5 червня під Верховною Радою люди зібралися на мітинг, вимагаючи відставки міністра МВС Арсена Авакова. Всього на протест прийшли приблизно 400 українців.

На мітингу один з протестантів спробував підпалити себе. Причиною такої дії чоловік називає поліцейськиt свавілля, його з родиною нібито виселили з будинку бандити, а поліція при цьому не діяла і покривала їх.

Також люди вимагають відставки голови МВС через правоохоронну реформу, яку, на думку протестувальників, провалили, справи громадської активістки Катерини Гандзюк, справи вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлялова у Переяслав-Хмельницькому. Також протестуючі вимагають відставки міністра через зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику і перестрілку в Броварах.

Учасники акції прийшли з плакатами, на яких написано "Аваков-чорт", "Геть Авакова", "0% довіри суспільства! Аваков пішов геть!".

Відео з чоловіком опублікували в Telegram-каналі Pavlovsky News. На кадрах можна побачити, як медичний працівник обробляє спину чоловіка спеціальним засобом.

Під Радою чоловік намагався спалити себе (відео: YouTube)

Як ми раніше писали, у Києві влаштували масову акцію за відставку Авакова.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Верховна Рада
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