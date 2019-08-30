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В Киеве родители избивали троих сыновей: на малышах не было живого места

STYLERЖизнь    30.08.2019 - 07:05
В Киеве родители избивали троих сыновей: на малышах не было живого места
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

На столичном Печерске у супругов забрали детей за насилие над ними

В Киеве на Печерске прохожие обратили внимание на троих детей, которые были все в ссадинах и синяках. Неравнодушные люди вызвали полицию и копы нагрянули с визитом к родителям трех мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Когда правоохранители пообщались с родителями в квартире, семейная пара сказала копам, что дети просто упали и следы на теле у них от случайных падений во время детских игр. Но один из мальчиков - пятилетний малыш рассказал всю правду. По его словам, его и двух братьев систематически дома избивают папа и мама.

Детей у родителей-садистов забрали, ребят отправили в больницу с многочисленными травмами.

"Работники ювенальной превенции приняли решение о немедленном изъятии малолетних детей из семьи и их госпитализацию. Медики зафиксировали на теле мальчиков многочисленные синяки и ссадины. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - сообщил Андрей Дуброва.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Родителям "светит" до пяти лет за решеткой.

Сейчас копы опрашивают соседей семьи, чтобы выяснить все детали.

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