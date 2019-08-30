В Киеве родители избивали троих сыновей: на малышах не было живого места

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

На столичном Печерске у супругов забрали детей за насилие над ними

В Киеве на Печерске прохожие обратили внимание на троих детей, которые были все в ссадинах и синяках. Неравнодушные люди вызвали полицию и копы нагрянули с визитом к родителям трех мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Когда правоохранители пообщались с родителями в квартире, семейная пара сказала копам, что дети просто упали и следы на теле у них от случайных падений во время детских игр. Но один из мальчиков - пятилетний малыш рассказал всю правду. По его словам, его и двух братьев систематически дома избивают папа и мама.

Детей у родителей-садистов забрали, ребят отправили в больницу с многочисленными травмами.

"Работники ювенальной превенции приняли решение о немедленном изъятии малолетних детей из семьи и их госпитализацию. Медики зафиксировали на теле мальчиков многочисленные синяки и ссадины. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - сообщил Андрей Дуброва.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Родителям "светит" до пяти лет за решеткой.

Сейчас копы опрашивают соседей семьи, чтобы выяснить все детали.

Как мы ранее сообщали, в Днепре мать издевалась над собственными детьми и во время проверки неблагополучной семьи сотрудниками ювенальной превенции был обнаружен 8-летний мальчик, которого женщина приковала цепью к дивану, завязала глаза и обмотала скотчем.

А также мы писали о том, что под Хмельницким родной отец облил дочь кислотой – жуткие подробности трагедии.