ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве Санта на мустанге раздает конфеты на остановке (видео)

STYLERЖизнь    25.12.2018 - 16:31
В Киеве Санта на мустанге раздает конфеты на остановке (видео)
Фото: РБК-Украина

Санта ошарашил людей, выйдя с конфетами из желтого мустанга

В Киеве произошел интересный случай. Мужчина в костюме Санта Клауса подъехал на остановку общественного транспорта и раздавал конфеты людям. Это видно на видео, которое у себя на странице в Facebook опубликовала Валерия Радченко.

"Полезно иногда кататься на общественном (транспорте, - ред.), можно вот такое чудо встретить и сразу настроение поднимается", - написала Валерия.

В комментарии под видео люди активно обсуждали такое необычное поздравление.

"Классный дядько", - отметила Наталия Полищук.

При этом пользователи также отметили реакцию людей. По их мнению, люди боятся подвоха, поэтому и не радуются происходящему.

В Киеве Санта на мустанге раздает конфеты на остановке (видео)

Скриншот из Facebook

"Люди не видят в стране добра, хорошего настроения, улыбок", - написала Ирина Яскевич.

В Киеве Санта на мустанге раздает конфеты на остановке (видео)

Скриншот из Facebook

"Мдааа, люди совсем разучились улыбаться! ", - отметила Нина Титаренко.

В Киеве Санта на мустанге раздает конфеты на остановке (видео)

Скриншот из Facebook

Напомним, что лучшие футболисты мира необычным образом поздравили фанатов с Рождеством.

Ранее мы также писали о 10 интересных фактах о Рождестве. Католическое Рождество приходится на самую длинную ночь года.

Папа Римский попросил мира для Украины Католическое Рождество: поздравления в стихах и прозе
Новости Украины КиевРождество
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь