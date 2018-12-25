В Киеве Санта на мустанге раздает конфеты на остановке (видео)

Фото: РБК-Украина

Санта ошарашил людей, выйдя с конфетами из желтого мустанга

В Киеве произошел интересный случай. Мужчина в костюме Санта Клауса подъехал на остановку общественного транспорта и раздавал конфеты людям. Это видно на видео, которое у себя на странице в Facebook опубликовала Валерия Радченко.

"Полезно иногда кататься на общественном (транспорте, - ред.), можно вот такое чудо встретить и сразу настроение поднимается", - написала Валерия.

В комментарии под видео люди активно обсуждали такое необычное поздравление.

"Классный дядько", - отметила Наталия Полищук.

При этом пользователи также отметили реакцию людей. По их мнению, люди боятся подвоха, поэтому и не радуются происходящему.

Скриншот из Facebook

"Люди не видят в стране добра, хорошего настроения, улыбок", - написала Ирина Яскевич.

Скриншот из Facebook

"Мдааа, люди совсем разучились улыбаться! ", - отметила Нина Титаренко.

Скриншот из Facebook

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