У Києві Санта на мустангу роздає цукерки на зупинці (відео)

Фото: РБК-Україна

Санта приголомшив людей, вийшовши з цукерками з жовтого мустанга

У Києві стався цікавий випадок. Чоловік в костюмі Санта Клауса під'їхав на зупинку громадського транспорту і роздавав цукерки людям. Це видно на відео, яке у себе на сторінці в Facebook опублікувала Валерія Радченко.

"Корисно іноді кататися на громадському (транспорті, - ред.), можна ось таке диво зустріти і відразу настрій піднімається", - написала Валерія.

У коментарі під відео люди активно обговорювали таке незвичайне привітання.

"Класний дядько", - зазначила Наталія Поліщук.

При цьому користувачі також відзначили реакцію людей. На їхню думку, люди бояться підступу, тому і не радіють тому, що відбувається.

Скріншот з Facebook

"Люди не бачать в країні добра, гарного настрою, посмішок", - написала Ірина Яскевич.

Скріншот з Facebook

"Мдааа, люди зовсім розучилися посміхатися! ", - зазначила Ніна Титаренко.

Скріншот з Facebook

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