Киевляне придумали новый способ борьбы с гопниками: все подробности

В Киеве местные жители решили необычным способом проучить сборище гопников, которые собираются компаниями и мешают жителям спокойно проводить время. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Оболонская набережная. Местные жители решили, измазали лавочки и парапеты чем-то не очень эстетичным на вид, чтобы там не собирались шумные компании", - указано в посте.

Фото: (.facebook.com/KyivOperativ)

К слову пользователи неоднозначно восприняли ситуацию. Некоторых рассмешил подобный поступок со стороны местных и они посчитали его странным, а другие, напротив, поддержали идею:

Теперь байкеры сюда будут приезжать цепи смазывать.

Идиотизм!

С культурой у нас проблема как была, так и осталась...

Буквально вчера наблюдала это безобразие. Интересно, остальные тоже планируется "обработать"? Тогда уж пусть и пляж засыпят горой мусора.

Живу в другом районе, и есть схожая проблема, местных жителей могу понять. Когда у тебя под окнами каждую ночь гуляют шумные компании, то это ужас!

Напомним, что в России затравили школьницу за письмо Путину. Как рассказала мать школьницы Елена Перчикова, после публикации письма ее вызвали "на ковер" к руководителю аппарата администрации губернатора Псковской области Сергею Дмитриеву.

Мы писали, что в Одессе школьница попала в больницу после издевательства одноклассников, которые избили ребенка мячом на уроке физкультуры. Родственница пострадавшей опубликовала в сети переписку ребенка со своей матерью.