Кияни придумали новий спосіб боротьби з гопниками: всі подробиці

У Києві місцеві жителі вирішили незвичайним способом провчити збіговисько гопників, які збираються компаніями і заважають жителям спокійно проводити час. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

"Оболонська набережна. Місцеві жителі вирішили, вимазати лавки та парапети чимось не дуже естетичним на вигляд, щоб там не збиралися галасливі компанії", - зазначено в пості.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

До слова користувачі неоднозначно сприйняли ситуацію. Деяких розсмішив подібний вчинок з боку місцевих і вони порахували його дивним, а інші, навпаки, підтримали ідею:

Тепер байкери сюди приїжджатимуть ланцюга змащувати.

Ідіотизм!

З культурою у нас проблема як була, так і залишилася...

Буквально вчора спостерігала це неподобство. Цікаво, інші теж планується "обробити"? Тоді вже нехай і пляж засиплють горою сміття.

Живу в іншому районі, і є схожа проблема, місцевих жителів можу зрозуміти. Коли у тебе під вікнами щоночі гуляють галасливі компанії, то це жах!

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