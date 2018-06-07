Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Под Киевом водитель маршрутки набросился на ребенка-сироту (фото)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 09:00
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Сеть шокировал поступок водителя

В Броварах Киевской области водитель маршрутки набросился на девочку-сироту, которая хотела проехать по городу по единому билету. Об этом рассказала Лилия Лебедь на странице "Мои Бровары" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 5 июня. По словам очевидицы, в маршрутке не было ни одного пенсионера, и сидело всего пять пассажиров.

 

Фото: Водитель (facebook.com/groups/moibrovary)

"Вчера была свидетелем, как этот горе-водитель набросился на ребенка, который спросил у него, может ли проехать по единому билету по городу, как ребенок-сирота. При этом в маршрутке не было ни одного пенсионера, а сидело всего пять пассажиров", - рассказала Лилия.

"Кричал: "может ты сама себе такое удостоверение написала, такого закона нет!". Ребенок засмущался и забился в уголке от страха", - добавила она.

"Я попросила девочку передать мне удостоверение и в голос на весь автобус зачитала водителю Закон Украины от 1994 г. о перевозке детей-сирот, детей, находящихся без попечения родителей бесплатно, при наличии места", - рассказала очевидец.

 

Фото: Маршрутка (facebook.com/groups/moibrovary)

"В автобусе нет даже памятки о перевозке льготных категорий. Чем горе-водитель и апеллировал. Доказывал свою правоту хорошо сложенными фигурами из пальцев, и комплиментами с ненормативной лексикой. Все для детей и их безопасности в нашем городе!" – отметила она.

Скриншот поста (facebook.com/groups/moibrovary)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Еще одна гнилая зараза в нашем обществе".

"Надеюсь, его уволят".

"Откуда такие уроды берутся".

"Мужиков в салоне не было?".

"Был один: "Моя хата скраю".

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/moibrovary)

Ранее сообщалось, что в Запорожье водитель маршрутки унизил украинского бойца.

Кстати, сеть удивил совестный водитель-нарушитель в Киеве.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)

В центре Киева на ходу загорелся автобус (фото, видео) В Волынской области водитель нагло отказал в бесплатном проезде детям погибшего бойца АТО
Теги: общественный транспорт, водитель маршрутки, Бровары, Киевская область
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top