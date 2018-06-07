Под Киевом водитель маршрутки набросился на ребенка-сироту (фото)

Сеть шокировал поступок водителя

В Броварах Киевской области водитель маршрутки набросился на девочку-сироту, которая хотела проехать по городу по единому билету. Об этом рассказала Лилия Лебедь на странице "Мои Бровары" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 5 июня. По словам очевидицы, в маршрутке не было ни одного пенсионера, и сидело всего пять пассажиров.

Фото: Водитель (facebook.com/groups/moibrovary)

"Вчера была свидетелем, как этот горе-водитель набросился на ребенка, который спросил у него, может ли проехать по единому билету по городу, как ребенок-сирота. При этом в маршрутке не было ни одного пенсионера, а сидело всего пять пассажиров", - рассказала Лилия.

"Кричал: "может ты сама себе такое удостоверение написала, такого закона нет!". Ребенок засмущался и забился в уголке от страха", - добавила она.

"Я попросила девочку передать мне удостоверение и в голос на весь автобус зачитала водителю Закон Украины от 1994 г. о перевозке детей-сирот, детей, находящихся без попечения родителей бесплатно, при наличии места", - рассказала очевидец.

Фото: Маршрутка (facebook.com/groups/moibrovary)

"В автобусе нет даже памятки о перевозке льготных категорий. Чем горе-водитель и апеллировал. Доказывал свою правоту хорошо сложенными фигурами из пальцев, и комплиментами с ненормативной лексикой. Все для детей и их безопасности в нашем городе!" – отметила она.

Скриншот поста (facebook.com/groups/moibrovary)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Еще одна гнилая зараза в нашем обществе".

"Надеюсь, его уволят".

"Откуда такие уроды берутся".

"Мужиков в салоне не было?".

"Был один: "Моя хата скраю".

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/moibrovary)

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