Легендарная группа отменила концерт в Украине: в чем дело

The Prodigy не приедут в Киев из-за смерти Кита Флинта

The Prodigy на выступят на фестивале UPark 2019, который состоится в июле в Киеве. Такое решение британский коллектив принял после смерти вокалиста Кита Флинта.

Отметим, что The Prodigy отменили абсолютно все концерты после смерти Флинта.

"В связи с трагическими событиями, The Prodigy отменяют все выступления, о чем официально сообщается на странице группы. Сейчас мы ведем переговоры с другими артистами, выступление которых потенциально возможно для сохранения трехдневного формата фестиваля. Мы с пониманием относимся к решению менеджмента группы и надеемся на такую же реакцию от вас", - написали организаторы фестиваля.

Пользователи сети расстроены сложившимися обстоятельствами, а некоторые даже хотят сдать билеты (организаторы UPark 2019 пообещали вернуть деньги за билеты из-за отмены выступления британской группы).

"Вот она причина не откладывать походы на концерт любимых групп. Никогда не знаешь, какая из них уже никогда не приедет... Всех поклонников Prodigy мысленно обнимаю", - написал один юзер.

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Напомним, что Кит Флинт умер в 4 марта. Тело бессменного фронтмена The Prodigy нашли в его собственном доме в Данмоу. Позже на официальной страничке рок-легенд в Instagram появилось сообщение, что артист покончил жизнь самоубийством.