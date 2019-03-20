Лекарство от рака: украинские ученые достигли впечатляющих результатов

Лекарство от рака ученые по всему миру пытаются найти уже много лет. В этом продвинулись вперед украинские ученые, которые живут в США.

Елена и Олег Таратула, супруги-ученые из Украины, тестируют новейшие лекарства против онкологии. В течение четырех лет в лаборатории штата Орегон они занимались разработкой вещества, которое способно обнаруживать раковые клетки и помогает их уничтожать, сообщает Высокий Замок.

Изобретение украинцев удивил буквально весь научный мир. Вещество помогает уничтожать раковые клетки, но при этом для здоровых клеток она совсем не вредна. Это подтвердили исследования вещества на животных. Дальше будут тестировать лекарства на больных раком людях.

Видео: Украинцы испытывают революционный метод лечения рака (Youtube/Голос Америки. Украинском)

Олег родом из Яворовского района Львовской области, Елена — из Иваничивского района на Волыни. Оба окончили Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где и познакомились.

Мама ученой Галина Богун вспоминает, что во время обучения дочери семья переживала непростые времена. Зарплату ей и мужу задерживали, а во время отпуска мама молодой ученой на несколько недель уезжала на заработки в Польшу.

Но ее дочь все же хотела выйти замуж за любимого, несмотря на отсутствие денег на свадьбу. В то же время девушка мечтала заниматься наукой, много читала, часами сидела за разными учебниками и тетрадями. Одновременно помогал родителям с хозяйством. Ее любимым предметом всегда была химия.

Сперва молодые супруги не работало по специальности, но писали научные статьи. Одна из таких работ попала на глаза известному американскому профессору. Вскоре он прислал супругам вызов в США, где они работают и сейчас.

Фото: Супруги воспитывает дочь и продолжают заниматься наукой в США (Facebook.com/Елена Таратула)

Препарат, который разработали украинцы, с кровью попадает в тело и задерживается именно в пораженных участках. Во время обследования он светится, поэтому медик четко видит его контуры. Это особенно важно для хирургов, которые удаляют опухоли. Ведь если пропустить больное место, рак будет развиваться скорее, станет менее чувствительным к химиотерапии, человеку просто не останется сил с ним бороться. Если же рак только начал расти, вещество, изобретенное Таратулами, его полностью уничтожает.

Если испытания препарата будут удачными, то изобретение Таратул назовут прорывом в медицине 21 века. Тем временем Елена и Олег научные эксперименты не прекращают. Елена родила дочку, но заниматься любимым делом не прекратила.

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