Магия красок: значение цветов в украинских писанках

Пасхальная писанка – это целый амулет, семейный талисман, который испокон веков защищал его владельца от злых сил и болезней. Такое значение писанкам давалось издревле. Еще до появления христианства наши предки расписывали все, что попадалось им под руку – одежду, посуду, стены и многое другое. Росписи имели ритуальный характер и должны были нести защитную, а также плодородную функцию. Эта традиция, которой более 10 тысяч лет, передалась и писанкарству. Что означают цвета и символы, изображаемые на писканках - рассказывается в статье STYLER.Издревле в писанкарстве использовалось 7 основных цветов - красный, желтый, оранжевый, зеленый, вишневый, коричневый, черный. В зависимости от региона в писанках могли преобладать те или иные тона, а также добавлялись другие цвета.

Красный. В писанкарстве этот цвет символизирует добро, радость жизни, для молодежи - счастливый брак. По церковной традиции яйцо красного цвета является символом Воскресения, жертвенности, небесного огня. В язычестве этот цвет связывался с божеством, которое являлось олицетворением огня – Сварожичем.

Желтый, золотой. Символ небесного светила (солнца). Этот цвет был наиболее распространенным в писанкарстве, так как нес плодородную функцию: те, у кого были желтые яйца, по преданию, имели богатый урожай зерна. Яйца этого цвета оберегали от злых сил и плохого. Также желтый был цветом богатства.

Зеленый. Цвет весны, воскресение природы, надежды и жизни. Символизировал пробуждение природы от долгого зимнего сна. Зеленый цвет – это симбиоз двух цветов - синего и желтого, поэтому в психологии значение этого цвета будет так же двояким. С одной стороны – безграничная энергия, а с другой – всепоглощающее спокойствие. Для каждого человека подсознательно зеленый цвет, прежде всего, означает рост, развитие и гармонию в природе.

Бурый, коричневый. Символизирует землю и ее скрытую жизненную силу. Этот цвет был наиболее легко добываемым, и наиболее сильным по значению для человека. Представители украинской антропологии сделали вывод, что бурый цвет в писанкарстве связан с возрождением к жизни и со смертью одновременно. Синкретизм мышления древнего человека сделал символическое значение этого цвета самым ярким в эпоху земледелия.

Пасхальная писанка - магическое значение цветов (фото: pixabay.com/Free-Photos)

Черный. Цвет ночи, всего неизвестного и тайного. Обычно используется в качестве фона, подчеркивает силу других цветов. Он символизирует бесконечность жизни человека, бытия после смерти.

Белый. Цвет чистоты, непорочности, символ рая. Белые символы на писанке символизировали безгрешную жизнь. Белый цвет в христианской традиции живописи обязательно должен присутствовать на изображениях. К примеру: Иисус почти всегда изображен в белом одеянии. Символ благовещения – белая лилия, которую Марии дарит Архангел Гавриил.

Голубой. Олицетворял небо, воздух, воду, чистоту и здоровье. На писанках он символизировал насыщение и небесную божественность.

Культуролог Киселева Анна в комментарии STYLER рассказала, что украинская традиция писанкарства уникальна.

"Православие формировалось на древних языческих культах и писанкарство – одна из уникальных традиций, которая сохранилась до сих пор. Значение у писанок может быть самым разным, и в каждой семье оно определялось по-разному. Украинская традиция писанкарства уникальна, мы один из немногих народов, который сохранил и почитает древнейшую традицию. Интересно, что писанки настолько были важны на наших землях в древности, что наши предки рисовали их даже когда прощались с усопшими. Весну также без писанок не встречали", - рассказала она.

Она добавила, что пасхальному яйцу приписывали магическую силу: исцеление больных, способность потушить пожар, найти пропавшую корову, помочь найти клад. Современные неоязычники, как представители эзотерического мировоззрения, утверждают, что писанка, в отличие от крашенки, — непременно сырое яйцо и что предназначались писанки лишь для дарения.

Пасхальная писанка - магическое значение цветов (фото: pixabay.com/Free-Photos)

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