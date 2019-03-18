Медреформа: украинцам готовят очередной сюрприз

Новшество позволит Минздраву сэкономить 360 миллионов гривен

Медицинская реформа готовит украинцам еще один сюрприз. Если с 1 марта началось тестирование электронных медицинских карт, то уже с 1 апреля Минздрав думает "прикрыть" полное финансирование тех пациентов, кто еще не обзавелся семейным врачом. Таким образом чиновники могут сэкономить около 360 миллионов, сообщает "Сегодня".

В Национальной службе здоровья подсчитали, что декларации с врачами подписали 26 миллионов граждан, и это число ежедневно увеличивается - приблизительно по 700 тысяч каждые две недели, начиная с января.

Украинцев, которые не нашли себе семейного врача, условно занесли в "красный" список (у кого ситуация иная - находятся в "зеленом").

По словам чиновников, финансирование учреждений здравоохранения напрямую зависит от этих двух групп.

Сегодня за одного пациента из обоих списков врач получает 370 гривен в год. Если правительство примет инициативу Минздрава, то уже с 1 апреля за человека из "красного" списка врачи будут получать по 120 гривен в год.

Отметим, что согласно первоначальному плану, подобное понижение рассматривали только с 1 июля.

Иллюстративное фото (УНИАН)

По словам одного из терапевтов в Киеве, врачам выгоднее будет принимать пациентов с декларациями, а людям из "красного" списка говорить, что все расписано на несколько часов вперед, "а потом нужно идти домой к пациенту".

Как заявила медицинский эксперт Зоряна Черненко, по закону каждый украинец имеет право на медицинскую помощь, и "только другой закон может это право ограничить, а не постановление Кабмина".

В случае нарушения этой нормы, врачам будет грозить уголовное преследование за непредоставление медпомощи, подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, начиная с 1 апреля меняется принцип финансирования программы "Доступные лекарства", по которой пациент получает лекарства в аптеках по рецепту бесплатно или с небольшой доплатой.

Также мы писали о том, что стало известно, какие услуги врача в Украине скоро станут бесплатными.

Напомним, ранее стало известно, как должен выглядеть электронный медицинский рецепт в 2019 году.

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Видео: РБК-Украина