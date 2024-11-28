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Михайло Поплавський відзначає 75-річчя: цікаві факти про ювіляра

Фото: Михайло Поплавський відзначає 75-річчя
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 28 листопада, Михайло Поплавський святкує 75-річний ювілей. Святкування іменинник відклав на після перемоги масштабним концертом "Україна, вперед!".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про зіркового ювіляра.

Поплавський народився 28 листопада 1949 року в селі Мечиславка Голованівського району Кіровоградської області. Після школи закінчив ПТУ, потім став машиністом електровоза на шахті. 

Михайло Поплавський (44 роки) - наймолодший ректор країни, 1993 р.

У 1990 році захистив докторську дисертацію "Соціально-педагогічні основи організації дозвілля учнівської молоді". 

З 1995 року – ректор Київського національного університету культури і мистецтв. Завдяки його активній роботі Київський національний університет культури і мистецтв вже четвертий рік поспіль – лідер рейтингу найкращих мистецьких закладів вищої освіти України. 

 На думку критиків, Поплавський зберігає популярність завдяки тому, що він інтуїтивно апелює до прадавніх української ментальності і залишається єдиним діячем, що пропагує в українському телеефірі українську пісню. 

 Михайло Поплавський відомий як автор ідеї та генеральний продюсер багатьох мистецьких національних проєктів з популяризації української пісні.

 Зокрема, за свою творчу кар'єру він ініціював Всеукраїнський дитячий телевізійний дитячий конкурс "Крок до зірок" (з 1997 р), телепрограму "Наша пісня" (з 2004 р.), яка з часом змінила назву та набула статусу Національної музичної премії "Українська пісня року" та ін.

 

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Михаил Поплавский