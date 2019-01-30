Министерство проституции: украинцы высмеяли предложение узаконить ночных бабочек

Многие считают, что она уже узаконена и сидит под куполом на Грушевского

Недавно Генеральный прокурор Юрий Луценко высказался о возможности легализации сферы интимных услуг в Украине. По его мнению, это поможет вывести отрасль из тени и пополнить госбюджет.

Пользователи сети высказали свое мнение: большинство украинцев считает такую меру вполне логичной, однако многие эксперты считают, что наша страна пока еще не готова к таким радикальным изменений.

Хотя большинство людей и поддерживает легализацию, многие жестко "прошлись" по политикам, считая, что проституция уже узаконена, иначе, как можно еще назвать то, что происходит в украинской политике. Комментаторы соцсетей не стесняются в выражениях.

"Если деятельность проституток трудовая, а она трудовая, то налогом обложить надо. И обязательно процент на войну включить. А то одни воюют, а другие *бутся", - предложил Олег Таранов.

"Я за. Был в Швейцарии, там проституция легализована, там думают о естественных потребностях одиноких людей, о защите и здоровье женщин, работающих в этой сфере и о поступлении средств в бюджет. Кроме того, это способствует уменьшению коррупции в правоохранительных органах, которые, как правило, вместе с криминалом и крышуют эту сферу и приобретают огромное неофициальное состояние ", - поддержал Владимир Павленко.

"Стесняюсь спросить, а что публичный дом под куполом с большой люстрой нелегальный..." - сыронизировал Alex Faktorovish.

Скриншот комментариев: facebook.com

"Уже легализовали... Верховна Рада. 450 жриц сидят. Но от них убытки лишь", - подшутил Олег Сергеев.

"Проститутки относятся к сфере услуг? Значит обслуживание только на мове. За язык штрафовать!", - написал Ibrahim Bey.

"Господа чиновники и депутаты всех уровней, не забудьте пристроить в эти ряды своих жен, сестер и дочерей!" - предложила Вера Мартя.

"Для того, чтоб легализовать проституток, вначале с них надо снять депутатскую неприкосновенность", - подшутил Эд Полтавский.

"После вчерашней облавы на Ленинградском шоссе, все задержанные проститутки требуют считать себя военнопленными", - посмеялась Tatiana Kazmin.

Скриншот комментариев: facebook.com

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователи сети вдоволь покритиковали очередное разоблачение борделя в Киеве.

К слову, недавно мы сообщали о том, что скандальную блогершу Настю Рыбку и ее "секс-тренера" задержали в Российской Федерации в аэропорту Шереметьево.

Видео: РБК-Украина