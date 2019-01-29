Прибыль выше, чем у "Укрзализныци": что даст Украине легализация проституции

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Недавно Юрий Луценко заявил о возможности легализации секс-индустрии в Украине, но многие эксперты полагают, что наше общество пока не готово к такому шагу. Мнение экспертов узнавал ТСН.

Ольга, работница с 20-летним стажем, не отрицает, что проституция - прибыльное дело. Она готова законно работать и платить в бюджет отчисления. Женщина рассказывает, что делает это не от большого удовольствия, а потому что больше ничего делать не умеет, и она не хочет, чтобы ее преследовали за распоряжение собственным телом.

Луценко говорит, что легализация сможет разрушить коррупционную схему среди правоохранителей, которые покрывают теневой бизнес.

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В 2015 году в ВР уже подавался проект закона о легализации проституции, однако был отозван его же автором, депутатом Андреем Немировским, поскольку, по его мнению, государство к этому еще не готово.

По словам Немировского, проституция может пополнять госбюджет даже больше, чем "Укрзализныця". Неофициальная прибыль от проституции достигает миллиардов гривен.

Большая часть работников индустрии выступает за легализацию. Они готовы платить налоги и проходить медосмотры.

Правозащитник Юлия Дорохова, выступающая за легализацию, говорит, что секс-работники не хотят льгот, они хотят защиты государства от дискриминации, вымогательства, преследования и насилия.

К слову, недавно мы публиковали совет юриста о том, как женщина может привлечь мужа к уголовной ответственности за измену.

Недавно, эксперты объяснили украинцам, как будут действовать поправки, которые были внесены в Уголовный кодекс об изнасиловании и сексуальном насилии.