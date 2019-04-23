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Было много наград: умер известный кинопродюсер

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 16:56
Было много наград: умер известный кинопродюсер
Стив Голин умер (фото: torange.biz)

Знаменитый кинопродюсер много лет боролся со смертельной болезнью

Стив Голин ушел из жизни в возрасте 64 лет в Лос-Анджелесе. Долгие годы знаменитый кинопродюсер боролся с раком, но так и не смог побороть недуг. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Будучи одним из самых ярких продюсеров в отрасли, Голин получил два "Золотых глобуса" в 2016 году: за лучший драматический фильм "Месть" и лучшую телевизионную драму "Мистер Робот".

Кроме того, Голин был продюсером фильма "Легенда Хью Гласса" ("Выживший") (2015), который принес Леонардо Ди Каприо долгожданный оскар за главную мужскую роль.

Было много наград: умер известный кинопродюсер

Стив Голин умер (фото: Getty Images)

Голин получил "Золотую пальмовую ветвь" за "Дикие сердцем" Дэвида Линча (1990) и продюсировал другие причудливые культовые фильмы, такие как "Быть Джоном Малковичем" (1999), режиссер Спайк Джонз, и "Вечное сияние чистого разума" Мишеля Гондри (2004).

Он также продюсировал известную комедию "50 первых свиданий" (2004), в которой снялся Адама Сэндлер и Дрю Берримор.

Голин родился 6 марта 1955 года. Он был сыном биохимика. После окончания средней школы в пригородном округе Рокленд, штат Нью-Йорк, Голин оттачивал эстетику, изучая фотографию в Нью-Йоркском университете в 70-х годах, а затем направился на запад, чтобы посещать Американский институт киноискусства (класс 1981 года).

Было много наград: умер известный кинопродюсер

Стив Голин умер (фото: Getty Images)

Голин вместе со своим другом Сигватссоном запустили компанию Propaganda Films, которая стала крупнейшей в мире компанией по производству музыкальных видео и рекламных роликов в разгар золотой эры MTV.

Голину приписывают начало карьеры Дэвида Финчера, Майкла Бэя, Антуана Фукуа и Саймона Уэста.

Напомним, что в Глазко скончался легендарный шотландский футболист Билли Макнилл.

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании умерла 16-летняя звезда фильма "Облачный атлас" Майя-Лесия Нэйлор.

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