В Москве на мосту вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова

Фото: Баннер на Крымском мосту в Москве (facebook.com/victoria.ivleva)

Олег Сенцов голодает уже 87 дней

В российской столице на Крымском мосту неизвестные повесили огромный баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщила активистка Виктория Ивлева на своей странице в социальной сети Facebook.

Виктория Ивлева отметила, что политзаключенный Олег Сенцов голодает в поддержку своих соотечественников уже 87 дней.

Фото: Баннер на Крымском мосту (facebook.com/victoria.ivleva)

Кроме того, активистка написала обращение о том, что в России также есть свободные, неравнодушные и совестливые люди.

"Сенцов. Восемьдесят седьмой. Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой баннер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей", - отметила Виктория Ивлева.

Скриншот поста (facebook.com/victoria.ivleva)

Также Ивлева опубликовала ссылку на петицию об обмене заключенных России и Украины и призвала ее подписать.

"Голодовка украинца Олега Сенцова дает нам шанс увидеть наших соотечественников освобожденными из украинских тюрем. По сообщению российского омбудсмена Москальковой их не менее 34 человек - военнослужащих, журналистов и других. Давайте потребуем от российского правительства обмена украинцев на русских. Всех на всех", - сказано в тексте петиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что адвокат Олега Сенцова передал новое послание от политзаключенного.

А также мы сообщали о том, что в Москве известный кинокритик провел одиночный пикет в поддержку политзаключенных.

Видео: РБК-Украина